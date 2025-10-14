Es de los más baratos de Chivas y Gabriel Milito volvería a ponerlo como titular tras mucho tiempo

Chivas se está preparando para afrontar su siguiente compromiso por Liga BBVA MX, luego de haber empatado 1-1 ante el Club América en el Clásico Nacional jugado en Estados Unidos . Gabriel Milito está puliendo detalles y todo parece indicar que Javier ‘Chicharito’ Hernández podría volver a ser titular luego de más de 6 meses de ausencia en la nómina inicial, además de ser uno de los jugadores más baratos.

Según distintos reportes, Armando González podría tener descanso en el Guadalajara luego del golpe que sufrió en uno de sus ojos, por lo que ‘Chicharito’ Hernández se estaría alistando para tomar su lugar en la jornada 13 del Apertura 2025. El delantero de 37 años viene de anotar un gol ante el América y firmó un buen partido, por lo que sería una ocasión ideal para regresarlo a la titularidad.

La última vez que ‘Chicharito’ Hernández fue titular con Chivas

Desde el comienzo del 2025, Hernández perdió bastante terreno dentro de Chivas. Las lesiones le jugaron una mala pasada y sus polémicas declaraciones en redes sociales tampoco ayudaron demasiado. Su último juego como titular fue ante Rayados de Monterrey, el día 5 de abril, por el duelo de la jornada 14 del Clausura 2025.

Aquella noche, Chivas se llevó un doloroso 3-1 en contra en el Estadio BBVA con goles de Roberto de la Rosa, Germán Berterame y Nelson Deossa. El gol del conjunto tapatío lo marcaría Roberto Alvarado. Ahora, 6 meses más tarde, ‘Chicharito’ podría volver a tener protagonismo siendo titular en el cuadro de Guadalajara.

El bajo precio de ‘Chicharito’ Hernández en Chivas (2025)

A pesar de haber jugado en clubes como Real Madrid y Manchester United, el precio de ‘Chicharito’ se ha devaluado considerablemente a sus 37 años. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el delantero nacido en Guadalajara tiene un valor de mercado de 325 mil euros, siendo el tercer jugador más barato de Chivas en 2025.

Chivas vs. Mazatlán: día y horario del juego de la jornada 13

Chivas recibirá a Mazatlán en el Estadio Akron el sábado 18 de octubre a las 19:07 horas (Ciudad de México) por la fecha 13 del Apertura 2025. Los dirigidos por Milito llegan al duelo dentro de la zona de clasificación al Play-In en la posición número 9 con 17 puntos, mientras que los cañoneros se ubican en la plaza 13 con 11 unidades.