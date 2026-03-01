¿Más competencia para Santi Gimenez? El Milan estaría buscando un nuevo delantero en Europa

El mercado de verano comienza a tomar forma y el AC Milan ya perfila uno de sus grandes objetivos: reforzar el ataque con un delantero de impacto inmediato. De acuerdo con reportes de La Gazzetta dello Sport, el club rossonero sigue de cerca al guineano Serhou Guirassy, actualmente figura del Borussia Dortmund.

Este escenario abre interrogantes importantes para el mexicano Santiago Giménez. El exdelantero del Feyenoord llegó con altas expectativas, respaldado por su explosión goleadora en Países Bajos. No obstante, su primera etapa en Italia ha estado marcada por lesiones y falta de continuidad.

Te podría interesar: Lamine Yamal superó un récord de Giovani dos Santos tras la victoria del Barça

La posible llegada de Guirassy no sería un movimiento menor. Se trata de un delantero en plena madurez futbolística, con experiencia internacional y rendimiento probado en escenarios de alta exigencia. Su fichaje implicaría una inversión considerable y, sobre todo, un golpe de autoridad en la planificación deportiva del Milan, que busca recuperar protagonismo tanto en Serie A como en Europa.

La eventual incorporación de un atacante del calibre de Guirassy elevaría notablemente la competencia interna. Más allá de los nombres, el mensaje sería claro: el Milan busca garantías inmediatas en la definición. Para Giménez, esto significaría redoblar esfuerzos y aprovechar cada oportunidad para demostrar que puede ser el referente ofensivo del proyecto. Con el Mundial de 2026 en el horizonte, el mexicano necesita minutos y protagonismo; la llegada de un goleador consolidado podría complicar ese objetivo.

Te podría interesar: Medalla de Plata para México en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal

¿Robo de Localía en la Champions? Así funciona realmente

El interés por Guirassy no solo responde a una necesidad deportiva, sino que redefine el panorama en la delantera rossonera, colocando a Santiago Giménez ante uno de los desafíos más determinantes de su carrera en Europa.