Medalla de Plata para México en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal

La dupla mexicana integrada por Juan Manuel Celaya y Osmar Olvera volvió a colocar el nombre de México en lo más alto del podio internacional tras conquistar la medalla de plata en la final de trampolín sincronizado 3 metros durante la Copa del Mundo de Clavados celebrada en Montreal, Canadá.

Con ejecuciones firmes, precisas y una sincronización casi perfecta, los mexicanos firmaron una competencia de gran nivel al acumular 441.63 puntos tras seis rondas. Desde los primeros saltos, Celaya y Olvera se mantuvieron entre los líderes, mostrando seguridad en la salida, buena altura y entradas limpias al agua que minimizaron las salpicaduras, un aspecto clave en la evaluación de los jueces.

El oro quedó en manos de la poderosa pareja china conformada por Zongyuan Wang y Jiuyuan Zheng, quienes totalizaron 461.37 unidades. El bronce fue para los británicos Anthony Harding y Jack Laugher, con 393.66 puntos. Sin embargo, más allá de los números, la actuación mexicana destacó por su consistencia y temple ante rivales de élite mundial.

Para Olvera, uno de los talentos más sólidos de la nueva generación, la plata en Montreal confirma su regularidad en el circuito internacional. En el caso de Celaya, la medalla representa la consolidación de una sociedad deportiva que ha demostrado madurez competitiva y ambición rumbo a los próximos compromisos del calendario internacional.

La actuación en territorio canadiense no solo suma una presea más al historial reciente del equipo nacional, sino que también refuerza la tradición de México como potencia en clavados. Montreal fue testigo de una dupla que compite sin complejos y que, salto a salto, reafirma que el país sigue siendo protagonista en el escenario mundial de los deportes acuáticos.

