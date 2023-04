Materazzi revela lo qué le dijo a Zidane antes del cabezazo

Marco Materazzi y Zinedine Zidane fueron protagonistas en la final de la Copa del Mundo de Alemania 2006 con una imagen que recorrió el mundo y quedó en la historia del futbol mundial.

RESUMEN: México 2-2 Jamaica en el Estadio Azteca | CONCACAF Nations League

Zidane le propinó un fuerte cabezazo al futbolista de la selección italiana en el minuto 110 de la final. El defensor transalpino cayó al suelo. Tras ser avisado el árbitro Horacio Elizondo decidió expulsar a Zizou, que firmaba de esta manera el último partido de su carrera. Poco después la selección italiana levantaba la Copa del Mundo por cuarta vez en su historia.

Te puede interesar: Memo Ochoa confesó que jugadores del Inter lo ‘felicitaron’ por su actuación

17 años después, Marco Materazzi ha revelado qué le dijo para causar el enojo del francés previo al cabezazo.

“La gente que vive en Estados Unidos conoce esto de la NBA, lo que llamamos ‘trash-talking’. Mi tono fue mínimo. Me dijo que me ofrecería su camiseta después del partido y yo le contesté: ‘No, prefiero a tu hermana’”, explicó, entre risas, Materazzi en declaraciones para Italian Football TV en un nuevo episodio de su podcast.

En el mismo podcast, también trataron los temas de momentos no contados de José Morinho, curiosidades de la selección italiana del 2006, historias hilarantes de Gattuso, los delanteros más duros a los que se enfrentó y el triplete del Inter.

Zinedine Zidane acepta que Materazzi no insultó a su madre

Hace unos meses, Zinedine Zidane habló sobre el tema en una entrevista que concedió al medio francés ‘L’Èquipe’.

“Ese día, mi madre estaba muy cansada. Tenía a mi hermana al teléfono varias veces al día. Para mí era una preocupación. Él (Materazzi) no me habló de mi madre. A menudo ha dicho que no insultó a mi madre. Es cierto. Pero sí insultó a mi hermana, que estaba con mi madre en ese momento”, explicó Zidane.

Te puede interesar: Están en juego muchas cosas ante el Valladolid: Javier Aguirre

“En el campo ya hubo insultos. Todos hablan entre sí, a veces mal, pero tú no haces nada. Ese día, pasó lo que pasó. Él provocó algo al hablar de mi hermana Lila. Fue sólo un segundo y se fue... Pero luego hay que aceptarlo. No estoy orgulloso de ello, pero es parte de mi trayectoria. En ese momento, era más frágil”, culminó el extécnico del Real Madrid durante la entrevista.