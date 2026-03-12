La “estrella” de Estados Unidos que interesa al Real Madrid Madrid y estará en la Copa Mundial de la FIFA

El Real Madrid atraviesa por uno de los momentos más complicados en su pasado reciente gracias a la cantidad de decisiones que han tomado, sobre todo, en cuanto a la dirección técnica se refiere, lo cual ha impedido que sea un serio candidato tanto para LaLiga como para la Champions League.

Ante esta situación, desde España medios como Fichajes.net mencionan que la cúpula merengue estaría buscando un nuevo entrenador para la próxima temporada debido a las indecisiones de Álvaro Arbeloa. Curiosamente, uno de los que más suenan vendría directamente de los Estados Unidos.

¿Mauricio Pochettino, técnico de Estados Unidos, interesa al Real Madrid?

La fuente menciona que la directiva del Real Madrid está buscando un técnico que no solo sea solvente al momento de tomar decisiones, sino que también cuente con experiencia suficiente tanto en la Liga Española como en otros países, hecho que Mauricio Pochettino cumple a la perfección.

Vale decir que el entrenador argentino tuvo pasos realmente interesantes por Ligas como la Premier League, la Ligue1 y LaLiga, lo cual lo hace perfecto para una posibilidad en el Real Madrid. Además, es un hecho que su coste sería inferior al de otros nombres como, por ejemplo, Jurgen Klopp.

Ahora mismo, el Real Madrid atraviesa por una severa crisis luego de la salida de Xabi Alonso, así como el interinato de Álvaro Arbeloa. Y si bien Pochettino no es la única opción, sí suena como una de las más interesantes una vez culmine su paso por la Selección de los Estados Unidos.

¿Cómo le irá a Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección de Estados Unidos, de la mano de Mauricio Pochettino, forma parte del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde compartirá sector con Paraguay, Australia y un integrante más de la UEFA. Si el técnico argentino no hace un buen papel en este torneo, muy seguramente terminará su paso por dicha selección.