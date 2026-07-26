Checo Pérez lanza nuevo dardo a Red Bull y salpica su relación con Max Verstappen

El piloto mexicano Sergio, Checo Pérez, se ha vuelto tendencia en el mundo de las redes sociales en los últimos días luego de una entrevista que compartió, misma que destacó por la forma en cómo se refirió de la experiencia que vivió con Red Bull, así como con Max Verstappen.

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Para dar un poco de contexto, vale decir que Checo Pérez formó parte de Red Bull durante cuatro temporadas, mismas en las que Max Verstappen dominó de principio a fin la Fórmula 1 con el mexicano como escudero, hecho que, en consecuencia, trajo algunos problemas que generaron su salida en 2024.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre Red Bull y Max Verstappen?

Fue durante una charla con el podcast High Performance que Checo Pérez confirmó que, prácticamente desde su llegada a Red Bull, sabía que todas las mejoras, así como las primeras posiciones y las ventajas, estaban destinadas a Max Verstappen, por lo que tuvo que aprender a lidiar con ello.

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“La primera vez que conocí a Christian Horner fue tajante me dijo que corrían dos coches porque tenían que hacerlo, de lo contrario estarían encantados con correr en un solo coche”, esto en relación a la forma en cómo Max Verstappen se apoderó de las mejoras de la escudería austriaca.

Pese a lo crudo de las palabras, Checo Pérez entendió su rol y aceptó el mismo a fin de mejorar a nivel individual pero, sobre todo, de alcanzar los objetivos colectivos. Y si bien esta situación generó algunos altercados con el neerlandés, la realidad es que Sergio no tuvo desacuerdos importantes con el actual piloto de Red Bull.

¿Cuántos triunfos tuvo Checo Pérez en Red Bull?

A lo largo de su etapa como piloto en Red Bull, y a pesar de ser el segundo al mando detrás de Max Verstappen, Checo Pérez tuvo la oportunidad de sumar un total de cinco victorias con la escudería austriaca, mismas que llegaron en la temporada 2021 (1), 2022 (2) y 2023, donde obtuvo dos triunfos más.