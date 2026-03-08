Estos son los MÁXIMOS GOLEADORES del Clásico Regio

Un Clásico Regio nunca se juega “como uno más”. Se juega con memoria, con presión y con esa sensación de que un gol puede cambiar la semana completa en Monterrey. Y esta edición llega con el ingrediente perfecto: ambos equipos se cruzan con la tabla cerrada, con el margen mínimo y con un duelo directo que puede acomodar la zona media de inmediato.

Te puede interesar: OFICIAL: Rayados de Monterrey anuncia dos bajas a HORAS del Clásico Regio vs Tigres

Top 5 goleadores del Clásico Regio

Esta es la lista de los 5 máximos goleadores del Clásico Regio, ahora mismo toma protagonismo porque André-Pierre Gignac encabeza el ranking histórico y llega con la posibilidad de seguir ampliando su marca. El francés domina el conteo con 14 goles, por encima de una leyenda rayada como Mario de Souza.

Máximos goleadores del Clásico Regio:

André-Pierre Gignac : 14

: 14 Mario de Souza : 11

: 11 Claudio Núñez : 8

: 8 Walter Gaitán : 8

: 8 Tomás Boy: 6

El contexto de tabla también le mete gasolina al partido. Monterrey llega con 13 puntos y Tigres también con 13, pero Rayados aparece arriba por mejor diferencia de goles: +5 contra +4. En otras palabras, están pegados en puntos y separados por detalles, justo el tipo de escenario donde un clásico pesa doble.

Necaxa vs Pumas | RESUMEN EXTENDIDO | Jornada 10 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

¿Dónde ver el Clásico Regio?

Sigue EN VIVO y totalmente GRATIS el partido por la señal de TV Azteca Deportes, la App de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com

Te puede interesar: Tigres vs Rayados de Monterrey: ¿Qué plantilla es más cara previo al Clásico Regio del Clausura 2026?