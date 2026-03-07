OFICIAL: Rayados de Monterrey anuncia dos bajas a HORAS del Clásico Regio vs Tigres

Tigres de la UANL y Monterrey se enfrentan este sábado en una nueva edición del Clásico Regio dentro de la Jornada 10 del Liga BBVA MX Clausura 2026. El partido se disputará en el Estadio Universitario y representa el duelo número 142 entre ambos clubes en la historia del derbi regiomontano.

Ambos equipos llegan al compromiso con 13 puntos en la tabla general, Monterrey se ubica en la séptima posición del campeonato, mientras que Tigres ocupa el octavo lugar. El resultado del encuentro puede influir en la pelea por los puestos de clasificación a la fase final del torneo.

El conjunto visitante encara el partido con varias ausencias en su plantel, según informó el Monterrey a través de sus redes sociales, Óliver Torres sufrió una lesión miofascial en el isquiotibial derecho durante el partido ante Querétaro, disputado el 4 de marzo en el Estadio BBVA.

Por su parte, Érick Aguirre presentó una lesión miotendinosa en el cuádriceps derecho durante un entrenamiento, también se informó que ambos jugadores ya comenzaron su proceso de rehabilitación y su regreso a las canchas dependerá de su evolución.

A estas bajas se suman las ausencias de Anthony Martial y Fidel Ambriz, quienes tampoco estarán disponibles para este compromiso. El equipo regiomontano es dirigido actualmente por Nicolás Sánchez, quien asumió el cargo tras la salida de Domènec Torrent el pasado 1 de marzo, después de la derrota ante Cruz Azul.

Por el lado de Tigres, el equipo dirigido por Guido Pizarro llega con la baja confirmada de Fernando Gorriarán por una lesión en el muslo derecho. Además, el cuerpo técnico mantiene en evaluación el estado físico de André-Pierre Gignac, quien ha presentado molestias en los últimos días

¿A qué hora y dónde ver el Tigres vs Monterrey de la Jornada 10 del Clausura 2026?

El Clásico Regio 142 se jugará este sábado 7 de marzo de 2026 en el Estadio Universitario. El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión del partido estará disponible en televisión abierta a través de Azteca 7. También se podrá seguir en el sitio web y la aplicación de TV Azteca Deportes, donde tendrás la cobertura completa del encuentro entre Tigres y Monterrey correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026

