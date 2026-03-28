Estos son los máximos goleadores de las últimas tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA

A lo largo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA, los goleadores han sido protagonistas indiscutibles, dejando huella con actuaciones memorables. La Bota de Oro no solo premia la capacidad de definir frente al arco, sino que también consagra a quienes logran brillar en el escenario más exigente del futbol mundial.

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En las últimas tres ediciones del mundial, nombres de talla internacional se han consolidado como referentes de sus selecciones. Desde Brasil 2014 hasta Catar 2022, estos son los máximos goleadores que han ofrecido actuaciones brillantes.

Goleadores de los últimos 3 mundiales (Bota de Oro): Mbappé, Kane y James Rodríguez

En las tres ediciones más recientes de la Copa Mundial de la FIFA, la lucha por el liderato de goleo ha tenido protagonistas claros que destacaron por su contundencia:



Catar 2022 – Kylian Mbappé (Francia): 8 goles

El delantero francés firmó una actuación espectacular, incluyendo un hat-trick en la final, para quedarse con la Bota de Oro. Fue el jugador más determinante en ataque durante todo el torneo.

Rusia 2018 – Harry Kane (Inglaterra): 6 goles

El capitán inglés lideró a su selección con eficacia desde el punto penal y en jugadas a balón parado, consolidándose como el máximo anotador del certamen.

Brasil 2014 – James Rodríguez (Colombia): 6 goles

El colombiano sorprendió al mundo con su talento y capacidad goleadora, dejando uno de los mejores goles en la historia de los mundiales y liderando a Colombia a una actuación histórica.

Otros goleadores destacados de las últimas tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA

Más allá de los ganadores de la Bota de Oro, cada edición contó con otros futbolistas que también dejaron su sello goleador:



Catar 2022

Lionel Messi (7), Julián Álvarez (4) y Olivier Giroud (4)



Rusia 2018

Antoine Griezmann (4), Romelu Lukaku (4), Cristiano Ronaldo (4), Kylian Mbappé (4) y Denis Cheryshev (4)



Brasil 2014

Thomas Müller (5), Neymar (4), Lionel Messi (4) y Robin van Persie (4)

Estos registros reflejan no solo la calidad individual de los jugadores, sino también el nivel competitivo de cada torneo. Con el Mundial 2026 en el horizonte, la expectativa crece por conocer quién será el próximo nombre en sumarse a esta prestigiosa lista de goleadores históricos.