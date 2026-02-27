Mazatlán vs Pachuca: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026?

La actividad de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 arranca este 27 de febrero. En punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX, Mazatlán recibe a Pachuca en la cancha del Estadio El Encanto, partido que vas a poder disfrutar EN VIVO por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes durante la doble cartelera del Viernes Botanero.

Dirigidos por Sergio Bueno, los 'Cañoneros' encaran el compromiso luego de haber empatado en su visita a los Xolos de Tijuana. Por su parte, los 'Tuzos' llegan al juego tras haber vencido a Tigres en calidad de visitantes.

Comandados por Esteban Solari, el equipo de la Bella Airosa se ubica en el quinto puesto de la tabla general con un registro de cuatro victorias, dos empates y un juego perdido. En el historial, los duelos entre ambas escuadras han sido parejos, pues Pachuca cuenta con cuatro triunfos ante tres juegos con victoria para Mazatlán y tres empates.

La última ocasión en la que los 'Tuzos' visitaron La Perla del Pacífico, el resultado fue para los locales por marcador de 3-0 en el Torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX.

Al terminar el partido de Mazatlán vs Pachuca en el Estadio El Encanto, las emociones se trasladan a La Frontera, donde los Bravos de Juárez reciben al Atlas en la doble cartelera del Viernes Botanero.

Partidos de la Jornada 8 del Clausura 2026

Viernes 27 de febrero:

Querétaro vs Santos - 19:00 Hrs.

Mazatlán vs Pachuca - 19:00 Hrs.

Juárez vs Atlas - 21:00 Hrs.

Xolos vs Pumas - 21:06 Hrs.

Sábado 28 de febrero:

Atlético de San Luis vs Puebla - 17:00 Hrs.

Toluca vs Chivas - 17:00 Hrs.

León vs Necaxa - 19:00 Hrs.

Monterrey vs Cruz Azul - 19:00 Hrs.

América vs Tigres - 21:00 Hrs.

