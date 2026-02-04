Álvaro Fidalgo y su MEDIA en el EA Sports FC 26; ¿logrará ser titular en el Betis?

Es oficial. Después de prácticamente cinco años en el país, Álvaro Fidalgo se despidió del Club América luego de firmar un nuevo vínculo con el Real Betis de España. Por tal motivo, luce interesante conocer cuál es la media que el español tiene en el EA Sports FC 26.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Pese a que la Liga BBVA MX no cuenta con participación en el EA Sports FC 26, es posible conocer la media de algunos jugadores que militan en el balompié mexicano debido a lo dicho por algunas páginas especializadas. Ante esto, vale conocer el promedio con el que Álvaro Fidalgo llegará al Betis de España.

¿Cuál es la media actual de Álvaro Fidalgo en el EA Sports FC 26?

Lo primero a tener en cuenta es que la información es un tanto confusa en distintas plataformas de internet, pues mientras algunos coinciden en que la media de Álvaro Fidalgo en el EA Sports FC 26 es de 73 puntos, otros más señalan que el promedio del español es más elevado, llegando a un total de 76 puntos.

Te puede interesar: Regina Martínez, la mexicana que estará en los Juegos Olímpicos de Invierno

Te puede interesar: ¿Pablo Aguilar fue fichado por el América cuando estaba en el hospital?

Un ejemplo de esto es la página sofifa.com , misma que establece que, al corte del 19 de septiembre del 2025, Álvaro Fidalgo cuenta con una media de 76 puntos, lo cual lo hace un futbolista valioso que, con 28 años de edad, tiene la oportunidad de subir hasta los 77 puntos si se entrena correctamente.

Cabe decir que, con este promedio, es posible que Álvaro Fidalgo cuente con cierta participación en el Betis, sobre todo, considerando que el conjunto vivo se mantiene en el top 5 de la Liga de España y con vida en competiciones europeas, por lo que necesitará más jugadores para disputar ambos torneos.

¿Quiénes serán los “rivales” de Álvaro Fidalgo en el Betis?

La plantilla actual del Real Betis se conforma por varios elementos que juegan en el centro del campo de la misma forma que ocurre con el propio Álvaro Fidalgo. Entre estos destacan nombres como Sergi Altamira, Marc Roca, Pablo Fornals y Nelson Deossa, conocido en México por su participación en Rayados de Monterrey.