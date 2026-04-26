OFICIAL: Así terminó la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil tras la última jornada del Clausura 2026

Tras cuatro torneos consecutivos dominados por Charlyn Corral, el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil marcó el fin de una era en la tabla de goleo. La delantera de Pachuca Femenil había impuesto una auténtica dinastía individual con títulos de goleo en el Clausura 2024, Apertura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025 (este último con un histórico récord de 22 anotaciones).

Dos nuevas campeonas compartieron la cima con 18 anotaciones durante el Clausuara 2026

Las nuevas monarcas del gol son Diana Ordóñez, de Tigres Femenil, y Eugénie Le Sommer, de Toluca Femenil, quienes firmaron un cierre espectacular para repartirse la corona goleadora del Clausura 2026.

Diana Ordóñez, la atacante de Tigres fue una de las piezas más determinantes del torneo. Disputó 1,320 minutos y marcó 18 goles, promediando una anotación cada 73.33 minutos. Su último tanto llegó en la Jornada 17, dentro del Clásico Regio, donde Tigres goleó 3-0 a Rayadas para cerrar con autoridad la fase regular y asegurar su parte del título de goleo.

Le Sommer responde con jerarquíaLa histórica delantera francesa dejó claro que su calidad sigue intacta y tuvo un impacto inmediato en Toluca. Le cerró la fase regular con 18 goles en 1,305 minutos, con un promedio de un gol cada 72.50 minutos, siendo la más efectiva entre las líderes de goleo, su tanto en la Jornada 17, en el empate 1-1 frente a Chivas, fue clave para alcanzar a Ordóñez y compartir la corona.

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Eugenie Le Sommer |Mexsport

Así quedó la tabla de goleo (Top 10) de la Liga BBVA MX Femenil durante el Clausura 2026

Pos Jugadora Club Goles Minutos Anota cada 1 Diana Ordóñez Tigres 18 1320 73.33 min 1 Eugénie Le Sommer Toluca 18 1305 72.50 min 3 Charlyn Corral Pachuca 14 1243 88.79 min 4 Uchenna Kanu Cruz Azul 10 705 70.50 min 5 Aerial Chavarin Pumas 10 1240 124.00 min 6 Lucía García Rayadas 9 964 107.11 min 7 Irene Guerrero América 8 1148 143.50 min 8 Christina Burkenroad Rayadas 8 1100 137.50 min 9 Nancy Antonio América 7 1200 171.43 min 10 Jheniffer Da Silva Tigres 7 907 129.57 min

Así se jugará la Liguilla del Clausura 2026

Con la fase regular concluida, quedaron definidos los cruces de Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, donde los ocho mejores equipos buscarán el título.



(1) Club América Femenil vs (8) Juárez Femenil: Las Águilas cerrarán la serie en casa luego de quedarse con el superliderato del torneo.



vs (8) Las Águilas cerrarán la serie en casa luego de quedarse con el superliderato del torneo. (2) Monterrey Femenil vs (7) Cruz Azul Femenil : Rayadas buscará imponer condiciones y definir la llave en el Estadio BBVA.



vs (7) : Rayadas buscará imponer condiciones y definir la llave en el Estadio BBVA. (3) Tigres UANL Femenil vs (6) Deportivo Toluca Femenil : El cruce más atractivo de los Cuartos de Final: las dos campeonas de goleo frente a frente.



vs (6) : El cruce más atractivo de los Cuartos de Final: las dos campeonas de goleo frente a frente. (4) Pachuca Femenil vs (5) Chivas Femenil: La serie más pareja en el papel, con dos equipos que cerraron fuerte y prometen una eliminatoria intensa.

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