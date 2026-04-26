OFICIAL: Así terminó la tabla de goleo de la Liga BBVA MX Femenil tras la última jornada del Clausura 2026
Tras el cierre de la temporada regular, dos jugadoras quedaron empatadas con 18 goles durante el Clausura 2026
Tras cuatro torneos consecutivos dominados por Charlyn Corral, el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil marcó el fin de una era en la tabla de goleo. La delantera de Pachuca Femenil había impuesto una auténtica dinastía individual con títulos de goleo en el Clausura 2024, Apertura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025 (este último con un histórico récord de 22 anotaciones).
Dos nuevas campeonas compartieron la cima con 18 anotaciones durante el Clausuara 2026
Las nuevas monarcas del gol son Diana Ordóñez, de Tigres Femenil, y Eugénie Le Sommer, de Toluca Femenil, quienes firmaron un cierre espectacular para repartirse la corona goleadora del Clausura 2026.
Diana Ordóñez, la atacante de Tigres fue una de las piezas más determinantes del torneo. Disputó 1,320 minutos y marcó 18 goles, promediando una anotación cada 73.33 minutos. Su último tanto llegó en la Jornada 17, dentro del Clásico Regio, donde Tigres goleó 3-0 a Rayadas para cerrar con autoridad la fase regular y asegurar su parte del título de goleo.
Le Sommer responde con jerarquíaLa histórica delantera francesa dejó claro que su calidad sigue intacta y tuvo un impacto inmediato en Toluca. Le cerró la fase regular con 18 goles en 1,305 minutos, con un promedio de un gol cada 72.50 minutos, siendo la más efectiva entre las líderes de goleo, su tanto en la Jornada 17, en el empate 1-1 frente a Chivas, fue clave para alcanzar a Ordóñez y compartir la corona.
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Así quedó la tabla de goleo (Top 10) de la Liga BBVA MX Femenil durante el Clausura 2026
|Pos
|Jugadora
|Club
|Goles
|Minutos
|Anota cada
|1
|Diana Ordóñez
|Tigres
|18
|1320
|73.33 min
|1
|Eugénie Le Sommer
|Toluca
|18
|1305
|72.50 min
|3
|Charlyn Corral
|Pachuca
|14
|1243
|88.79 min
|4
|Uchenna Kanu
|Cruz Azul
|10
|705
|70.50 min
|5
|Aerial Chavarin
|Pumas
|10
|1240
|124.00 min
|6
|Lucía García
|Rayadas
|9
|964
|107.11 min
|7
|Irene Guerrero
|América
|8
|1148
|143.50 min
|8
|Christina Burkenroad
|Rayadas
|8
|1100
|137.50 min
|9
|Nancy Antonio
|América
|7
|1200
|171.43 min
|10
|Jheniffer Da Silva
|Tigres
|7
|907
|129.57 min
Así se jugará la Liguilla del Clausura 2026
Con la fase regular concluida, quedaron definidos los cruces de Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, donde los ocho mejores equipos buscarán el título.
- (1) Club América Femenil vs (8) Juárez Femenil: Las Águilas cerrarán la serie en casa luego de quedarse con el superliderato del torneo.
- (2) Monterrey Femenil vs (7) Cruz Azul Femenil: Rayadas buscará imponer condiciones y definir la llave en el Estadio BBVA.
- (3) Tigres UANL Femenil vs (6) Deportivo Toluca Femenil: El cruce más atractivo de los Cuartos de Final: las dos campeonas de goleo frente a frente.
- (4) Pachuca Femenil vs (5) Chivas Femenil: La serie más pareja en el papel, con dos equipos que cerraron fuerte y prometen una eliminatoria intensa.
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🏁 ¡AGÁÁÁÁRRENSE, QUE HAY CUARTOS DE FINAL! 😱— LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) April 26, 2026
Así quedan las llaves tras finalizar la Fase Regular del torneo y ¡qué partidazos nos esperan! 🏟️✨
Que nadie se mueva, que se viene lo mejor en #NuestroFutFemNuestraLiguilla. ⚽🔝
¿Cuál es tu fav de los cuatro? 👀💬… pic.twitter.com/uOa0LfJ8WW