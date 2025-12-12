Estas son todas las MEJORAS de Football Manager 26 en su nueva actualización

El Football Manager 26 trajo consigo una serie de comentarios tanto positivos como negativos tras su lanzamiento hace algunas semanas, lo cual hizo que distintas personas reaccionaran al respecto una vez que se confirmó su nueva actualización, la cual ha traído consigo algunas mejoras.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Después de lo ocurrido con el lanzamiento de Football Manager 26, distintos usuarios notaron que algunas funciones no estaban lo suficientemente bien establecidas. Ante ello, la empresa encargada de su producción lanzó una nueva actualización mejorando este tipo de situaciones.

¿Cuáles son las mejoras marcadas por Football Manager 26 en su nueva actualización?

Lo primero que tienes que saber es que esta actualización viene disponible tanto para Apple Arcade como para la consola y la PC. Se sabe, además, que esta actualización trae consigo una cantidad de cambios que se asemejan con ciertas correcciones realizadas para una mejor versión para los usuarios.

19-year-old striker...



✅ Comes out as gay

✅ Named #1 wonderkid

✅ Wins the Premier League



All on the same day... LEGEND 😂 pic.twitter.com/ZinPI3xbZQ — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) December 12, 2025

Dentro de los cambios destaca el regreso de los Shouts; es decir, un ajuste en el motor del partido que lo hará más “perfecto” a través de una variedad distinta a la anterior. Del mismo modo, destaca una relevancia más detallada en las noticias que aparecen en el portal del Football Manager 26.

La actualización 26.1.0 del Football Manager también trajo el idioma árabe, con lo cual se espera que este videojuego se expanda a mercados mucho más grandes. Los gritos del día del partido, así como una interfaz más ampliada del usuario, también destacan dentro de estos cambios.

¿Habrá cambios en los mercados de fichajes dentro del Football Manager 26?

La actualización también trajo cambios en el método de transferencias a través de ajustes en los traspasos así como una nueva actualización en las reglas de distintas competiciones . Del mismo modo, existe un coloreado de atributos que puedes personalizar y una mejor funcionalidad al momento de importar y exportar plantillas en el editor del videojuego.