Estos son los mejores delanteros jóvenes para tu Modo Carrera en el EA Sports FC 26

Una de las razones por las cuales el EA Sports FC 26 mejoró considerablemente en cuanto a recepción se refiere en relación a la edición pasada guarda relación con su Modo Carrera, el cual ha tenido mejoras significativas que se han hecho palpables después de varios meses de su lanzamiento.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Hasta la llegada del Ultimate Team, el Modo Carrera era una de las modalidades más interesantes que el EA Sports FC tenía, motivo por el cual, en su edición 26, ha generado nuevas expectativas en torno a los delanteros jóvenes y con un gran potencial que puedes contratar para tu equipo.

¿Qué delanteros jóvenes puedes fichar para tu Modo Carrera del EA Sports FC 26?

El primero en esta lista es nada más y nada menos que Endrick, exdelantero del Real Madrid que ahora forma parte del Lyon y que, de acuerdo con el EA Sports FC 26, tiene una media de 77 puntos, así como un potencial de 91 unidades si se trabaja adecuadamente en el Modo Carrera.

Otro delantero que también llama la atención es Francesco Camarda, el cual tiene 17 años y milita en el Lecce de Italia con una media de 65 puntos que, sin embargo, puede crecer hasta los 87 puntos. Un ejemplo más es Mathys Tel, que con el Tottenham puede crecer de 77 a 86 unidades.

El cuarto delantero joven mejor valuado para el Modo Carrera del EA Sports FC 26 es Eli Junior Kroupi del Bournemouth de la Premier League con una media de 74 que puede llegar a 85. Finalmente, el top 5 lo cierra Conrad Harder, el cual milita con el Leipzig y, con 20 años, puede pasar de un promedio de 74 unidades a 85 puntos.

¿Habrá Modo Mundo Abierto en el EA Sports FC 27?

Otro de los puntos a llamar la atención para la siguiente edición del EA Sports FC tiene que ver con la modalidad de Mundo Abierto, la cual está destinada a ser uno de los cambios más significativos que Electronic Arts ha tenido desde hace varias décadas en referencia a este videojuego.