¡Recordando a Diego! Las mejores frases de Maradona después de 4 años de su muerte

Hoy, 25 de noviembre de 2024, se cumplen cuatro años desde que el mundo del futbol y Argentina entera se vistieron de luto. Diego Armando Maradona, uno de los astros más brillantes que ha visto el futbol, nos dejó físicamente, pero su legado sigue intacto y su recuerdo permanece vivo en el corazón de millones.

Diego Armando Maradona en una charla íntima con Jorge Campos, Doctor García y Martinoli

Maradona no solo se destacó por su forma de jugar, sino también por grandes frases que han quedado en la historia de futbol. Aquí algunas de sus más célebres frases a lo largo de su vida:

Sobre sus orígenes como jugador

“Yo no soy ningún mago. Yo soy Diego, el que nació en Fiorito. Los magos son los que viven allá, en Fiorito. Son magos porque viven con mil pesos por mes”.

“Cuando llegaba la comida, mi mamá decía que le dolía la panza porque quería que comiéramos nosotros y no alcanzaba. A los 13 años me di cuenta que mi vieja nunca había sufrido del estómago”.

“La primera pelota que tuve fue el regalo más lindo que me hicieron en mi vida: Me la dio mi primo Beto, Beto Zárate, hijo de la tía Nena. Era un número uno de cuero. Yo tenía tres años y dormí abrazándola toda la noche”.

Su debut a los 16 años y su no convocatoria al Mundial Argentina 78

“Recibí la pelota de espaldas a mi marcador, que era Juan Domingo Cabrera, le amagué y le tiré la pelota entre las piernas. Pasó limpita y enseguida escuché el ‘Ooooole’ de la gente, como una bienvenida”.

“Cuando Menotti me dejó afuera del Mundial 1978, sentí que me clavó una puñalada. Se me cayó el mundo abajo. Nunca pude perdonarlo ni creo que lo vaya a perdonar”.

“Un Boca-River es distinto a todo. Es como dormir con Julia Roberts”.

“Ganarle a River es como que tu mamá te venga a despertar con un beso a la mañana”.

“Haber conseguido el primer scudetto para el Napoli en 60 años fue, para mí, una victoria incomparable. Distinta a cualquier cosa, incluso al título del mundo en 1986 con el seleccionado. Porque al Napoli lo hicimos nosotros, desde abajo”.

“No se puede ser un fenómeno todo el año. Maradona no siempre juega de Maradona”.

Punto máximo: Mundial México 86

“Cuando dicen que soy Dios yo respondo que están equivocados: soy un simple jugador de futbol. Dios es Dios y yo soy Diego, el Diego de la gente”.

“Campeón del Mundo, campeón del mundo... el sueño cumplido. Yo digo, hoy, que en aquellos increíbles días de México 86, Dios estuvo conmigo”.

"¿Cómo hice el gol? (a Inglaterra). Lo hizo la mano de Dios”.

El declive de su carrera

“No quiero dramatizar pero, créeme que me cortaron las piernas. No corrí por la droga, corrí por el corazón y la camiseta. Juro por mis hijas, que son la fuerza que me trajo a este Mundial (Estados Unidos 94), que yo no me drogué, que yo no tomé ninguna sustancia como para que la FIFA me deje afuera de este Mundial”.

“Fui, soy y seré drogadicto. Con mi enfermedad yo di ventajas. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga?”.

“Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, dijo en su partido despedida en 2001 en la Bombonera.

“Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”.

“Solo les pido que me dejen vivir mi propia vida. Yo nunca quise ser un ejemplo”.