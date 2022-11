Los mejores juegos que podrían darse en los octavos de final de Qatar

Todavía no se definen a los 16 invitados a la siguiente ronda, pero ya se vislumbran unos duelazos. Así que aumentan las expectativas con los mejores juegos que podrían darse en los octavos de final en Catar, entre las grandes potencias del torneo.

A partir del sábado 3 de diciembre, se llevarán a cabo los encuentros de vida o muerte en donde además se espera una subida de nivel por tener a las selecciones que llegan en buen momento al superar la fase de grupos.

Los posibles grandes cruces de Octavos en Qatar

Cabe señalar que a continuación se mencionarán los enfrentamientos más interesantes, siempre y cuando los equipos mencionados logren avanzar a octavos de final y que además coincidan en las posiciones en las que terminaron en sus grupos.

HOLANDA VS INGLATERRA: En caso de que los ingleses no sean primeros del Grupo B, se podría dar este choque entre dos potencias europeas. Lo que sería la primera gran prueba para el “Equipo de la rosa” que cuenta con una de las plantillas más caras en Catar.

ARGENTINA VS DINAMARCA: Es el partido más atractivo que pinta entre lo que sería el 1ero del Grupo C vs el 2do del Grupo D. A pesar de generar algunas dudas, sería un enfrentamiento entre el equipo que comanda Lionel Messi ante uno de los cuadro que apuntaban para ser un “caballo negro”.

ESPAÑA VS BÉLGICA: Sería un juegazo con grandes nombres por los dos lados. Aunque con sensaciones distintas, ya que los ibéricos han tenido mejores momentos, mientras los belgas se encuentran en el “ojo del huracán” por supuestos problemas internos.

BRASIL VS PORTUGAL: No será sencillo que se dé este choque, pero en caso de ocurrir sería espectacular. Pronto la Verdeamarela se vería las caras con otro cuadro lleno de estrellas que encabeza Cristiano Ronaldo.

CROACIA VS ALEMANIA: Un duelo con dos equipos que vienen de menos a más, entre el actual subcampeón del mundo con Luka Modric contra una potencia que nunca se puede menospreciar y que cuenta con grandes figuras tanto jóvenes como veteranos.