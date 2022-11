Lo que no viste del día diez del Mundial de Qatar 2022

Inició la tercera jornada de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022 con la definición de los equipos clasificados del Grupo A y Grupo B. Los partidos de cada grupo fueron al mismo tiempo y los que hoy tuvimos para definir los lugares fueron: Países Bajos vs Qatar y Ecuador vs Senegal a las 9 am del centro de México.

Irán vs Estados Unidos y Gales vs Inglaterra a las 13 horas.

Los clasificados a los Octavos de Final fueron Países Bajos como primero del Grupo A y Senegal en segundo. Del Grupo B clasificó Inglaterra de líder y Estados Unidos en segundo.

Datos y récords del día diez de Qatar 2022

Países Bajos 2-0 Qatar: Es la primera vez que se enfrentan ambas selecciones. Cody Gakpo es el primer jugador de Holanda en marcar en todos los partidos de fase de grupos de la Copa del Mundo.

Por otra parte, Qatar es la primera selección anfitriona de la Copa del Mundo que no pudo ganar ningún partido y es el peor desempeño de un país organizador en toda la historia. Un equipo del que se esperaban mejores resultados.

Ecuador 1-2 Senegal: Fue el primer enfrentamiento de Ecuador frente a una selección africana en mundiales. El jugador, Ismaila Sarr marca el segundo penalti de Senegal en toda la historia de la Copa del Mundo.

El gol de la honra lo metió Moises Caicedo y se convierte en el jugador más joven (21 años y 27 días) de Ecuador en marcar un gol en mundiales

Irán 0-1 Estados Unidos: Regresa Estados Unidos al Mundial y logra su pase a Octavos de Final, en festejo Yunus Musah cumplió hoy 20 años y se convirtió en el segundo futbolista de una selección de CONCACAF que juega un partido de la Copa del Mundo.

Gales 0-3 Inglaterra: Inglaterra es la séptima selección que alcanza los 100 goles en la historia de la Copa del Mundo, tras Brasil, Alemania, Argentina, Italia, Francia y España. Además, Marcus Rashford marca el primer gol de falta directa de esta edición de la Copa del Mundo.

