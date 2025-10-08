Es uno de los mejores jugadores de México en el Mundial Sub20, pero Gabriel Milito lo tiene borrado en Chivas

Lo demostrado por la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20 ha causado una gran alegría. Tras la victoria del equipo tricolor ante Chile, se colocó a los de Eduardo Arce en los cuartos de final. Uno de los futbolistas que logró destacar en el partido fue Hugo Camberos, canterano de Chivas que está borrado por su entrenador Gabriel Milito.

Hugo Camberos entró al minuto 77 en sustitución de Gilberto Mora. El canterano de las Chivas se hizo presente a los 81’ y 86’. Tras su gran actuación, le podría mandar un recadito al entrenador del Rebaño. En Chivas no ha disputado ningún partido de titular; solo suma 109 minutos en cinco encuentros en los que ha entrado de cambio. México espera rival para los cuartos.

La llave de la que saldrá el rival de México para los cuartos de final del Mundial Sub-20 saldrá entre Argentina y Nigeria, dos de las potencias de la categoría. Camberos no ha jugado de titular, pero, después de sus dos dianas, Eduardo Arce lo podría considerar como un centro delantero, aunque no sea su posición natural.

El camino de México en el Mundial

Brasil 2-2 México

España 1-1 México

México 1-0 Marruecos

Chile 1-4 México

¿Cuándo juega México los cuartos de final?

El próximo encuentro de la Selección Nacional de México será el sábado 11 de octubre, cuando se vean las caras ante el ganador del duelo entre Argentina y Nigeria. Los favoritos a avanzar son los sudamericanos, ya que son los máximos ganadores de los Mundiales Sub-20. Hasta el momento, la hora en la que se jugaría dicho encuentro será a las 17:00 horas del centro de México.

“Me parece un partido completo por la Selección Mexicana, con manejo de momentos, de tensión. En el segundo tiempo, ellos aprietan y sueltan muchos activos a presionarnos. Supimos manejar esos momentos y concretar las opciones que en el primer tiempo nos habían faltado concretar. Sabemos que los rivales son difíciles, pero supimos adaptarnos y sacar el resultado”, dijo Eduardo Arce, DT de México.