Estos han sido los mejores resultados de México en un Mundial Sub-20

La Selección Mexicana Sub-20 que se encuentra bajo la dirección técnica de Eduardo Arce, logró avanzar como segunda de su grupo, dejando fuera a España y Brasil, equipos que llegaban como grandes favoritos, además, el representativo nacional fue la única que no perdió ninguno de sus partidos.

Ahora buscan hacer historia en el Mundial Sub-20 de Chile, aunque por temas deportivos llegan como ligeros favoritos, van a enfrentar al equipo local en los Octavos de Final con el objetivo claro de avanzar.

Ante el panorama que enfrenta Gilberto Mora, Obed Vargas y Elías Montiel , muchos aficionados se han comenzado a cuestionar sobre cuál ha sido el mejor resultado de la Selección Nacional en un Mundial Sub-20.

¿Cuál ha sido el mejor resultado de México en un Mundial Sub-20?

A lo largo de la historia, México ha participado en un total de 17 ediciones del Mundial Sub-20, siendo la primera ocasión en 1977, donde el conjunto mexicano tuvo su mejor actuación quedando subcampeón, perdiendo en penales contra la extinta Unión Soviética.

Luego tuvieron momentos complicados en la década de los años ochenta y noventa, aunque en tres ocasiones lograron llegar a la ronda de Cuartos de Final en 1985, 1991 y 1993. Aunque no lograron volver a figurar en las rondas finales hasta la edición de Colombia 2011, donde quedaron en tercer lugar del certamen, siendo eliminados en Semifinales ante Brasil y venciendo a Francia en el duelo por el tercer puesto.

La última participación de la Selección Mexicana en un Mundial Sub-20 fue en Polonia 2019 , aunque en esa ocasión se quedaron en la Fase de Grupos, mientras que en la edición de 2023, el representativo mexicano no logró clasificar.

Ahora existe mucha ilusión en el equipo comandado por Gilberto Mora, Obed Vargas y Elías Montiel, el cual se juega su futuro en el certamen de Chile el día de mañana ante el cuadro local.

