Los mejores videojuegos de terror para disfrutar el 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos

Este fin de semana se llevará a cabo una de las celebraciones más importantes que México tiene a lo largo de su historia, el cual es Día de Muertos. Ante ello, los amantes a esta festividad en México, que también lo son a los videojuegos , podrán disfrutar de varias horas de diversión a través de estos títulos.

Si aún no tienes planes para disfrutar del Día de Muertos o, bien, cuentas con algunas horas libres durante el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, debes saber que recientemente se conocieron algunos videojuegos de auténtico terror que podrás disfrutar durante estos días.

¿Qué videojuegos de terror puedes jugar el 1 y 2 de noviembre?

El primer juego que debes tener en cuenta es Cronos: The New Dawn, un título que ha acaparado por completo las miradas desde su llegada. Cuenta con una garantía de terror al cien por ciento y, si bien se basa en un mundo postapocalíptico, lo anterior no exime que el miedo invada tus venas.

Pacific Drive: Whispers in the Woods es otro juego de terror que sí o sí debes jugar el 1 y 2 de noviembre dado que el protagonista de la trama está atrapado en la Zona de Exclusión, una área en donde existe un desastre tecnológico que te generará muchas horas de miedo y alegría al mismo tiempo.

Finalmente, es imposible no mencionar a Silent Hill F, uno de los títulos más importantes que el cierre de año tiene en cuanto a videojuegos se refiere. Aquí, el jugador viajará al Japón de los años 60’s, en un pueblo consumido por la niebla que te dejará sorprendido de principio a fin.

¿El Día de Muertos es lo mismo que Halloween?

La respuesta es no. Y es que, mientras Halloween es una festividad estadounidense en donde los disfraces son los que prevalecen, el Día de Muertos hace alusión a las personas que perdieron la vida y que, ahora, han regresado para estar un tiempo con sus seres queridos en el plano terrenal.