Si eres fan de Xbox no puedes perderte estos juegos en el Buen Fin

El Xbox , sobre todo en su última edición Xbox Series, se ha convertido en una de las consolas más utilizadas y compradas a nivel mundial gracias a la cantidad de videojuegos que tiene para los amantes de las aventuras. Ante ello, es preciso conocer cuáles son los mejores que puedes adquirir durante este Buen Fin.

Como sabes, El Buen Fin 2025 es un periodo de fiesta en donde miles de personas aprovechan las ofertas y descuentos que existen en distintos departamentos, entre ellos el de los videojuegos. En ese sentido, más que brindar detalles respecto a los precios, aquí conocerás los títulos que puedes experimentar en tu Xbox durante este fin de semana.

¿Qué juegos de Xbox puedes jugar durante El Buen Fin 2025?

Imposible comenzar este apartado sin mencionar a Halo Infinite, la última entrega de esta llamativa saga de disparos que tiene la cámara en primera persona y que, además de tener un multijugador competitivo, combina una narrativa que ha dejado perplejo a más de un jugador en el 2025.

Forza Horizon 5 es un juego de carreras que ha logrado sorprender a más de un gamer, sobre todo, porque se encuentra ambientado en México. Este videojuego ofrece un mundo abierto vibrante que se caracteriza por una experiencia de conducción que pocos tienen hoy en día.

Elden Ring es un videojuego de acción que se ha vuelto uno de los más aclamados a nivel mundial, precisamente, por el mundo abierto que tiene. Finalmente, no podemos no destacar a Baldur’s Gate 3, el cual se basa en Dungeons & Dragons y, con ello, ofrece una experiencia que difícilmente se podrá igualar.

¿Xbox es la consola más vendida del año?

Si bien el Xbox ha logrado tener un público fiel a lo largo de los años, la realidad es que, durante este 2025, no fue la consola más vendida. Este título le perteneció a la Nintendo Switch 2 , consola que, de hecho, cuenta con ofertas interesantes a lo largo de El Buen Fin 2025.