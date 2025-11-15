deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Esports
Nota

Si eres fan de Xbox no puedes perderte estos juegos en el Buen Fin

Si eres un fanático de los videojuegos y estás enamorado del Xbox, entonces aquí conocerás los mejores títulos para comprar durante El Buen Fin 2025.

mejores-videojuegos-xbox-comprar-el-buen-fin.png
Instagram: Xbox / PNG
Alan Chávez - Marktube
Esports
Compartir

El Xbox , sobre todo en su última edición Xbox Series, se ha convertido en una de las consolas más utilizadas y compradas a nivel mundial gracias a la cantidad de videojuegos que tiene para los amantes de las aventuras. Ante ello, es preciso conocer cuáles son los mejores que puedes adquirir durante este Buen Fin.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Como sabes, El Buen Fin 2025 es un periodo de fiesta en donde miles de personas aprovechan las ofertas y descuentos que existen en distintos departamentos, entre ellos el de los videojuegos. En ese sentido, más que brindar detalles respecto a los precios, aquí conocerás los títulos que puedes experimentar en tu Xbox durante este fin de semana.

¿Qué juegos de Xbox puedes jugar durante El Buen Fin 2025?

Imposible comenzar este apartado sin mencionar a Halo Infinite, la última entrega de esta llamativa saga de disparos que tiene la cámara en primera persona y que, además de tener un multijugador competitivo, combina una narrativa que ha dejado perplejo a más de un jugador en el 2025.

Te puede interesar: ¿Quién es el técnico argentino que piensa que América es uno de los mejores clubes del mundo?

Te puede interesar: Estas son todas las bajas que Cruz Azul tendrá para la Liguilla y la Intercontinental

Forza Horizon 5 es un juego de carreras que ha logrado sorprender a más de un gamer, sobre todo, porque se encuentra ambientado en México. Este videojuego ofrece un mundo abierto vibrante que se caracteriza por una experiencia de conducción que pocos tienen hoy en día.

Elden Ring es un videojuego de acción que se ha vuelto uno de los más aclamados a nivel mundial, precisamente, por el mundo abierto que tiene. Finalmente, no podemos no destacar a Baldur’s Gate 3, el cual se basa en Dungeons & Dragons y, con ello, ofrece una experiencia que difícilmente se podrá igualar.

¿Xbox es la consola más vendida del año?

Si bien el Xbox ha logrado tener un público fiel a lo largo de los años, la realidad es que, durante este 2025, no fue la consola más vendida. Este título le perteneció a la Nintendo Switch 2 , consola que, de hecho, cuenta con ofertas interesantes a lo largo de El Buen Fin 2025.

Sports
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
Just Dance 2026: ¿La mejor evolución de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Plants vs Zombies Replanted – El regreso perfecto del clásico | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ninja Gaiden 4 - Acción, Sigilo y Combates Épicos | AZE Review
Thumbnail
Esports
Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ed Boon: el legado de Mortal Kombat | Entrevista exclusiva AZE
Thumbnail
Esports
DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW
Thumbnail
Esports
EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review
Thumbnail
Esports
Metal Gear Solid: Snake Eater | El regreso de una leyenda | AZE Review
×
×