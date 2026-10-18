Melody Ding, epidemióloga: “Incluso pequeños aumentos, como pasar de 2,000 a 4,000 pasos al día, se asocian con beneficios importantes para la salud”

Caminar es una de las actividades más accesibles para mantenerse en movimiento. Sin embargo, la idea de completar 10,000 pasos diarios puede parecer difícil para quienes pasan varias horas sentados o recién comienzan a cambiar sus hábitos. En este contexto, una investigación puso el foco en los beneficios de avanzar de forma gradual.

Melody Ding, epidemióloga y profesora de la Universidad de Sídney, encabezó una revisión publicada en The Lancet Public Health. Sus resultados aportan una perspectiva alentadora para quienes todavía están lejos de alcanzar esa cifra diaria.

¿Qué dijo Melody Ding sobre caminar 4,000 pasos al día?

La especialista explicó que aumentar el movimiento cotidiano puede marcar una diferencia incluso cuando no se alcanzan objetivos elevados. “Incluso pequeños aumentos, como pasar de 2,000 a 4,000 pasos al día, se asocian con beneficios importantes para la salud”, señaló, según la traducción de sus declaraciones publicadas por la universidad.

La revisión reunió 57 estudios y encontró asociaciones favorables con cantidades de pasos inferiores a los populares 10,000. Los investigadores plantearon los 7,000 pasos diarios como una referencia más alcanzable para algunas personas, aunque destacaron que los beneficios pueden aparecer antes.

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¿Qué beneficios se asocian con caminar 7,000 pasos diarios?

Al comparar 7,000 con 2,000 pasos al día, el análisis encontró un 47% menos de riesgo relativo de mortalidad por cualquier causa. También observó un riesgo menor de desarrollar enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2 y demencia.

Las asociaciones incluyeron un 25% menos de riesgo de enfermedad cardiovascular, un 14% menos de diabetes tipo 2 y un 38% menos de demencia. Además, caminar esa cantidad se relacionó con menos síntomas depresivos y caídas.

Estos porcentajes corresponden a la comparación entre 7,000 y 2,000 pasos. Son asociaciones estadísticas entre grupos y no representan una garantía individual ni demuestran, por sí solas, que caminar explique todas las diferencias observadas.

¿La cantidad de pasos cambia según la edad?

La edad también aporta contexto. Un metaanálisis publicado en 2022, con información de 47,471 adultos, encontró que la relación entre más pasos y menor mortalidad tendía a estabilizarse en rangos distintos.

Entre las personas de 60 años o más, esto ocurrió aproximadamente entre los 6,000 y 8,000 pasos diarios. En menores de 60 años, el rango fue de 8,000 a 10,000.

Estas cifras no son límites personales ni significan que caminar más deje de ser útil. Ayudan a entender por qué una misma meta puede resultar diferente según la edad y las condiciones de cada persona.