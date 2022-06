Felicitan a Giovani Dos Santos por ser el único en ‘no destruirse’ por Belinda

Giovani Dos Santos podrá no estar en activo en este momento, después de su paso por el América, pero está convertido en un ‘ídolo’ para muchos aficionados, todo después de la ruptura entre Christian Nodal y Belinda, donde el cantante estaría ‘cerrando ciclos’ con un nuevo corte y tatuajes.

El exfutbolista de las Águilas sostuvo una relación amorosa con Belinda y es el único de sus exparejas que no se hizo tatuajes con su cara o nombre, un nuevo corte de cabello, tinte o cualquier cosa, por lo que Gio Dos Santos desató una ola de reacciones.

En días anteriores Christian Nodal apareció con un nuevo look un tanto peculiar, ya que su cabello se volvió ‘rubio’, se pintó una flor en un costado, se hizo otros tatuajes en el rostro, además de que como ya sabemos, tuvo el nombre y ojos de la interprete del ‘Sapito’, mismos que ya cubrió.

- Psicólogo: El Nodal Balvin no existe



- El Nodal Balvin: pic.twitter.com/imX4813DSn — Don Edd (@ElSrDeLasVentas) May 30, 2022

Esta faceta de Christian Nodal es comparada con la de Lupillo Rivera, quien también se tatuó el nombre de Belinda pero él no quiso ser creativo para borrarlo, ya que se lo cubrió todo con tinta negra, generando un sinfín se comentarios y reacciones en redes sociales.

Tras esto muchas personas en redes sociales han recordado lo que fue la relación entre Giovani Dos Santos y Belinda, donde el futbolista no llegó a esas instancias, y por ende piden que le comparta a sus ‘socios’ su secreto, ya que les hubiera venido bien antes de tatuarse.

Qué chingón le quedó el tatuaje de hongo negro a Lupillo. pic.twitter.com/1Hz8Q4L1ff — El Tarti (@El_tartamuda) June 12, 2021

“Gio podrá no jugar muy bien, pero al menos él no se tatuó a Belinda”, “Nodal y Lupillo deberían de aprender de Giovani”, “mírenlo, ahí va sin ningún tatuaje ni recuerdo de Belinda”, “ya espero el secreto de Gio Dos Santos para no caer tan bajo si eres novio de Belinda”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Aquí dejaremos una recopilación de los mejores comentarios, reacciones y memes por la ‘fortaleza’ de Giovani Dos Santos ante Belinda.

Giovani Dos Santos fue inmune a Belinda

Míralo, tan sonriente, sin tatuajes. El único que superó a Belinda sin contratiempos.



¡Grande Gío! pic.twitter.com/Dzcw62yY9C — ▪️ MERLINA ®▪️ (@Addams_Mansion) June 3, 2022

Eres grande GIO,ya que no te dejaste tatuar ni quedaste como baño público y superaste a Belinda 👏👏👏🥳 pic.twitter.com/M0Ev9R7qXv — Мария,María Montero (La gata) (@MaraMon09685411) June 2, 2022

El único que sobrevivió a la que no puede ser nombrada:



Harry Giovani Dos Santos Potter ✨ pic.twitter.com/7G1Rzn8cCo — 🇲🇽 México Mágico ✨ (@EnMexicoMagico) June 2, 2022

Míralo, tan sonriente, sin tatuajes, el único que supero a Belinda sin contratiempos.



¡GRANDE GÍO! #GiovaniDosSantos pic.twitter.com/sy7w2RU7rq — CapitanesMX (@Capitanes_MMXX) June 2, 2022

¡OYE GIO, ERES UN ORGULLO MEXICANO!🤓🇲🇽



Giovani dos Santos es el único ex de Belinda que no tiene un Tatuaje de ella. pic.twitter.com/YZvTBD0oMO — Analistas (@SomosAnalistas_) February 14, 2022

El único que no quedó wey después de andar con Belinda



DON GIOVANI DOS SANTOS pic.twitter.com/kLKWiyTyfN — Tristuitero2.0 (@tristuitero2) June 4, 2022

ORGULLO AZTECA 😍



Giovani Dos Santos podrá ser alcoholico y haber dilapidado su carrera futbolística pero al menos es el único ex novio de Belinda que no se tatuó el nombre o los ojos de la creadora del Sapito.



ERES UNA LEYENDA GIOVANI pic.twitter.com/0hEFwx3OFQ — EL SEÑOR PRESIDENTE. (@DonPresidente) February 14, 2022