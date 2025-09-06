Memo Ochoa o Kevin Mier: la IA sorprendió al responder quién es realmente mejor portero

Viven realidades distintas. Son de generaciones diferentes. Pero ambos tiene una gran calidad en la portería y en sus respectivos países son considerados de los mejores. Memo Ochoa está desesperado por encontrar equipo en el verano, pues los mercados de fichajes cierran. Kevin Mier es titular indiscutible del Cruz Azul. Al cuestionar a la Inteligencia Artificial sobre quién de los dos es mejor, ligeramente y por su gran carrera, señaló al canterano del América.

Memo Ochoa recibió un duro revés del Burgos, pero ya suena para llegar al Querétaro de la Liga BBVA MX. Kevin Mier es líder con el Cruz Azul y pelea los primeros lugares de la general. Basado en la experiencia, los logros en la selección y el impacto en torneos internacionales, Memo Ochoa se posiciona como el mejor portero entre los dos en este momento.

Ronald Martinez/Getty Images ARLINGTON, TEXAS - JUNE 09: Guillermo Ochoa #13 of Mexico during play against Ecuador during a international friendly at AT&T Stadium on June 09, 2019 in Arlington, Texas. (Photo by Ronald Martinez/Getty Images)

Memo Ochoa el veterano que quiere ir a su sexta Copa del Mundo

Memo Ochoa, sin duda, es una leyenda del futbol mexicano. El canterano del América ha jugado en clubes de alto nivel, como el América en México. En Europa jamás se pudo consolidar con un club de élite, pero sí militó en el Ajaccio, Málaga, Standard Liège y varios más.

Su trayectoria y actuaciones en Copas del Mundo le otorgan una ventaja considerable sobre Kevin Mier. Su vasta experiencia en torneos de alto nivel le da una ventaja en situaciones críticas. También ha sido muy cuestionado en sus salidos y algunos errores puntuales que al final terminan con derrota de sus clubes.

El canterano del América solamente ha podido levantar un título en México, y lo hizo con las Águilas en su primera etapa. Es un pilar en la Selección Mexicana, participando en cinco Copas del Mundo (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022). Solamente jugó en Brasil, Rusia y Qatar. Su actuación en estos torneos lo ha consagrado como un ícono. Sus atajadas a Neymar, Lewandowski y muchos otros futbolistas de élite lo pusieron en el mapa mundial.

Kevin Mier sueña con su primer Copa del Mundo

Pese a ser uno de los mejores porteros actuales en Colombia, aún no se gana la titularidad. Medios en su país aseguran que el entrenador Néstor Lorenzo no lo toma mucho en cuenta, pero para los encuentros ante Bolivia y Venezuela sí fue considerado.

Relativamente es nuevo en la escena internacional, tiene un impacto notable en México con el Cruz Azul, donde se ha consolidado. Su proyección es prometedora y tiene la oportunidad de salir de México. En su momento equipos de la Premier League y Portugal lo han buscado.