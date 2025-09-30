Memo Ochoa de nervios en Chipre: un cambio inesperado podría modificarlo todo en AEL Limassol

Memo Ochoa ha vivido un calvario desde que llegó al AEL Limassol, pues en su partido de debut se comió 5 goles , pero ello aún no acaba, ya que en su segundo encuentro le volvieron a clavar 2 tantos más. Este duro revés le costó caro a su entonces entrenador Paolo Tramezanni, quien fue sustituido del cargo. Debido a ello, el mexicano podría sufrir un cambio que podría modificarlo todo.

Ochoa se quedó sin el entrenador que le brindó la confianza y le dio la titularidad recién llegó a la liga de Chipre, donde ya defraudó al no cumplir con el objetivo planteado . Tramezanni dejó al Limassol en el puesto 10 de 14 de la tabla general con 4 puntos, producto de un partido ganado, uno empatado y 3 perdidos.

AEL Limassol FC Memo Ochoa ya entrenó bajo las órdenes de su nuevo entrenador, al cual buscará llenarle el ojo para mantener la titularidad

El nuevo entrenador de Memo Ochoa en el AEL Limassol

Memo Ochoa ya tiene nuevo entrenador, se trata del portugués Hugo Martins, quien firmó contrato con el AEL Limassol hasta final de la temporada, con opción a renovarlo por un año más en caso de que obtenga buenos resultados con el equipo de Chipre.

Ochoa tendrá un nuevo desafío con el nuevo timonel del AEL Limassol, pues deberá demostrarle que está apto para seguir bajo los 3 postes, a fin de mantenerse activo y aspirar a que Javier Aguirre lo convoque con la Selección Mexicana para cumplir su sueño de ir por sexta ocasión a un Mundial. El cambio de entrenador puede modificarlo todo.

La trayectoria de Hugo Martins, nuevo entrenador de Memo Ochoa

Hugo Martins, nuevo entrenador de Memo Ochoa en el AEL Limassol, arrancó su carrera en los banquillos en 2017 como asistente de la Selección de India Sub-19, pero su gran oportunidad como técnico llegó un año después al ser el timonel del Delhi United FC del futbol indio. El portugués cuenta con Licencia UEFA Pro, aunque en su trayectoria solo hay equipos en ligas exóticas y de su país, los cuales son:

