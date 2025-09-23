¿Memo Ochoa puede descender en Chipre? Así es el formato de la liga

Memo Ochoa apenas llegó a Chipre y ya empezó con las malas noticias. En su primer partido con el AEL Limassol FC recibió una goleada monumental de 5-0 ante el Omonia Nicosia. Las críticas volvieron a aparecer y además de todo en esa liga también podría sufrir un descenso. El certamen se divide en dos partes, primero se enfrentan los 14 equipos en un ida y vuelta. Posteriormente, los que terminen del 1 al 6 van por el título; y del 7 al 14 por la “Batalla Real": no descender.

El formato de la liga de Chipre es particular. Ocho equipos pelean por no perder la categoría. Descienden los dos peores y ascienden los dos mejores de segunda (el número puede cambiar según la temporada). Es importante que los clubes intenten sumar la mayor cantidad de puntos, ya que cuentan los de la primera fase y se suman los de la última. El AEL Limassol FC, después de cuatro jornadas, ocupa el tercer sitio, por debajo del Omonia y APOEL. Hace poco más de dos semanas el AEL Limassol FC anunciaba la llegada de Ochoa a sus filas. Tampoco es la primera ocasión en la que Memo recibe cinco goles en un partido.

Guillermo Ochoa Memo Ochoa debe recibir mínimo de un gol por partido para no quedar como la burla en la liga de Chipre

La plantilla del AEL Limassol FC es una de las más completas en el futbol de Chipre. La llegada de Memo Ochoa ayudó a catapultar al equipo en el plano internacional. Es el portero de más experiencia y con trayectoria mundialista que tiene en sus filas. Los compañeros de Paco Memo bajo los tres palos son Panagiotis Kyriakou de 21 años y Andreas Keravnos de 26, ambos son de Chipre. Keravnos también fue contratado este verano proveniente del Anorthosis Famagusta.

Los descensos que ha vivido Memo Ochoa en su carrera

Memo Ochoa no la ha pasado bien durante su carrera en Europa. Lamentablemente, el futbolista nunca ha estado en equipos que estén arriba de la tabla de sus ligas y constantemente luchan por no descender. A lo largo de su trayectoria, el portero tapatío ha sufrido tres descensos: uno en Francia, otro en España y el último, muy reciente, en Italia. Con el Ajaccio, en su primera aventura europea, en 2014 bajó a la segunda división.

En el Granada tuvo buenas actuaciones, pero el plantel no le ayudó mucho y después de un año su equipo perdió la categoría. Se quiso aventurar de nueva cuenta en Europa después de regresar a México y estar peleando títulos con el América. Su nuevo equipo era el Salernitana, pero poco le duró el gusto de jugar en la Serie A de Italia. Después de 41 partidos y 77 goles recibidos, el equipo descendió a la Serie B.