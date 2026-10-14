Memo Ochoa regresa al Estadio Banorte con el Club América: todo lo que se sabe

Así como Guillermo Ochoa se despidió oficialmente tras el Mundial 2026, el Club América prepara un reconocimiento para uno de los porteros más importantes de su historia. El homenaje permitirá que la afición azulcrema vuelva a encontrarse con el guardameta en el Estadio Banorte, durante un partido de Liga BBVA MX.

Mientras muchos se preguntan cómo lucirá Memo Ochoa cuando sea un adulto de la tercera edad, según la IA, los seguidores del América ya tienen una fecha para rendirle tributo por su trayectoria. El evento llevará el nombre de “Por S13empre” y se realizará durante el encuentro ante Pachuca, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026.

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Los detalles de la despedida del Club América a Memo Ochoa

El homenaje a Guillermo Ochoa está programado para el domingo 25 de octubre, cuando América reciba a Pachuca en el Estadio Banorte. El partido tiene previsto comenzar a las 19:00 horas del centro de México.

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El reconocimiento llega después del homenaje que recibió con la Selección Mexicana durante el amistoso ante Chile. Ahora, los aficionados del América tendrán la oportunidad de despedirlo en el club donde se consolidó como uno de los porteros más representativos de su historia.

|Instagram: América

¿Cuánto cuesta ver el homenaje a Memo Ochoa en el Estadio Banorte?

De acuerdo con la información difundida sobre el evento, los boletos para el partido entre América y Pachuca tienen precios que van desde los 587 hasta los 4,109 pesos mexicanos, dependiendo de la zona del estadio.

El encuentro se disputará en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, y corresponderá a la Jornada 14 del torneo Apertura 2026. La diferencia de precios responde a las distintas localidades disponibles, incluidas zonas VIP.

Para quienes quieran asistir, la fecha señalada es el 25 de octubre. El homenaje “Por S13empre” será una ocasión especial para que la afición americanista reconozca la trayectoria de Ochoa y su vínculo con el club.

Los números del Memo Ochoa con América

Ochoa disputó 424 partidos oficiales con el conjunto azulcrema en sus dos etapas, entre 2004 y 2011 y de 2019 a 2022. Durante ese periodo consiguió cuatro títulos: el Clausura 2005, el Campeón de Campeones 2004-2005, la Liga de Campeones de la CONCACAF 2006 y la InterLiga 2008.

