El icónico mensaje de Novak Djokovic tras conquistar el oro en París 2024

El serbio Novak Djokovic, campeón olímpico en París 2024, un título que faltaba en su palmarés, aseguró que el oro logrado contra Carlos Alcaraz es “el mayor éxito” de su carrera.

En su cuenta de Instagramn ‘Nole’ publicó el mensaje de “Serbia lo logramos” con una imagen del tenista con la medalla de oro.

Es el mayor éxito de mi carrera: Djokovic

“Se me resistía, conseguí el bronce en mis primeros Juegos y no pude ganarla en los tres siguientes. Estar aquí con 37 años frente a uno de los mejores rivales del mundo, que acaba de ganar Roland Garros, que tiene un tenis de enorme calidad convierte a este en el mayor éxito de mi carrera”, afirmó Djokovic luego de haber obtenido la medalla dorada.

Tras haber conquistado 24 Grand Slam y prácticamente todos los torneos del circuito, Djokovic aseguró que con este triunfo su carrera “está cumplida”, pero dijo que sigue teniendo ganas de competir.

“He logrado todos mis objetivos, pero me encanta este deporte y no lo practico solo para ganar, lo practico porque me gusta competir, entrenar, mejorar mi nivel. Este deporte me lo ha dado todo y quiero devolvérselo con sacrificio”, dijo el serbio, y afirmó que se entrena “tanto como un joven que está empezando”.

La medalla de oro ha sido el obstáculo más difícil: Djokovic

Djokovic insistió en que el oro olímpico se le resistía y aseguró que lograrlo “ha sido el obstáculo más difícil” por el que “llevaba años soñando”.

“Cuando fui abanderado de Serbia en Londres pensaba que era la mejor sensación que podía alcanzar. Esto lo supera”, aseguró.

Insistió en que le llega “en un año muy peculiar” en el que no ha conseguido ningún torneo, pero aseguró que los Juegos “eran la prioridad” porque “era la última oportunidad para conseguirlo”.

“Lo dispuse todo para estar en estas semanas en mi mejor nivel. La lesión en Roland Garros lo trastocó un poco, pero pude volver en Wimbledon y llegar a la final, donde Alcaraz me batió de forma justa”, adjuntó.

“Pero ese torneo me dio confianza en mi juego y en mi físico y sabía que aquí iba a ser otro jugador. Creo que perder la final de Wimbledon me ha ayudado hoy, me ha dado confianza, me decía que era imposible hacerlo peor que allí", finalizó.