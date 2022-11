El mensaje de Santi Giménez a la Selección Mexicana para Qatar 2022

Gerardo Matino aún no ha decidido los jugadores que formarán parte de la lista definitiva de México para el Mundial de Qatar 2022. Una de las incógnitas es si Santiago Giménez será convocado.

El ex jugador de Cruz Azul quiere cumplir su sueño mundialista y busca que sus grandes actuaciones en la Eredivisie y Europa League, puedan convencer al entrenador de la Selección de México.

Giménez marcó el gol que clasificó al Feyenoord a Octavos de Final de la Europa League y terminó la fase de grupo compartiendo el liderato de goleo con Martin Terrier (Rennes) y Vitinha (SC Braga), los tres delanteros con cuatro goles. Además, es el jugador con mejor promedio de goles por minutos disputados en competencias europeas.

‘Tata’ Martino revela a los 31 elegidos para gira en España

Santi Giménez ha comentado que él tiene la visión de estar en la convocatoria para Qatar 2022, aunque es consciente que la competencia por ser uno de los tres delanteros en la lista final está muy cerrada.

“No pasa nada, si me toca estar es por un propósito y si no, sé que más adelante será. No me voy a cortar las venas por no estar, pero voy a luchar porque es un sueño que tengo desde chico, pero no estar, no me pondrá triste”, confesó.

Además, mencionó que se debe tener una mejor mentalidad y no soñar solo con llegar al quinto partido, sino pensar en ganar la competencia.

Los números de Santiago Gimenez

Giménez ha tenido un gran año futbolístico, en lo que va del 2022 ha marcado un total de 15 goles y 2 asistencias. Sus numeros de la temporada son:

Eredivise: 2 goles en 334 minutos disputados.

Europa League: 4 goles en 200 minutos disputados.



Liga MX (apertura): 5 goles en 408 minutos disputados.

Liga MX (clausura): 3 goles en 733 minutos disputados.

Selección de México: 1 gol en 321 minutos disputados.

