No se puede pretender que Messi defienda: Mauricio Pochettino

Doha, Qatar. El ex entrenador del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, dijo que es absurdo debatir sobre el trabajo defensivo de Lionel Messi mientras el capitán de Argentina se prepara para liderar a su equipo en la final del Mundial contra Francia el domingo.

Messi es el máximo goleador y el máximo asistente de la Copa del Mundo, pero todavía se discute su papel sobre el terreno de juego en su intento de guiar a su equipo al ansiado tercer título mundial.

“Honestamente, creo que el debate sobre el trabajo defensivo de Messi es obsoleto, casi tonto. No se puede pretender que Maradona o Pelé, junto a Messi, los jugadores más importantes del futbol, se enfocaran en intentar recuperar el balón, él no puede participar en eso, sólo necesita que otros corran por él” dijo a The Athletic el argentino Pochettino, que entrenó a Messi en el Paris Saint Germain (PSG).

“Cuando tienes a Messi, necesitas que los demás jugadores entiendan que tienen que recuperar el balón y dárselo para que él pueda mantener su energía y luego ser decisivo, como lo ha demostrado”, agregó.

Pochettino también elogió al entrenador Lionel Scaloni por fomentar un sentimiento de unidad en torno a Messi.

“Eso es lo más importante de esta selección argentina y la razón por la que está en la final, los jugadores entienden perfectamente su papel. Cuando tienes a Messi en tu equipo debes correr para él”, apuntó.

La Argentina de Messi estará en su sexta final del Mundial cuando se enfrente a Francia en busca de su primer título desde 1986.

Por otra parte, el encuentro del domingo será la segunda final de una Copa del Mundo para Messi, que buscará revancha tras perder 0-1 con Alemania el último encuentro del Mundial de Brasil de 2014.

“Les vamos a ganar, es así. Por las ganas que tienen estos muchachos, por la forma en que se tratan”, dijo el padre de Pedro Ibáñez, un niño de ocho años que juega en las divisiones inferiores de Newell’s Old Boys, el club del que surgió Messi.

“Aparte de hacerlo por Argentina, van a hacerlo para él también (Messi), que lo necesita y terminará siendo récord de todo, porque va a terminar así. Es una locura”, agregó el aficionado de Rosario, Argentina, donde nació Messi.

Una locura como la que viven los rosarinos por Messi, quien decora la ciudad en murales que florecen en cada esquina. “De otra galaxia y de mi barrio”, reza uno enorme, pintado a solo unas cuadras de la casa donde nació el ídolo.

"(Era) un niño súper divertido y natural, su vida era más que nada la pelota, jugando con todos los chicos”, dijo Alejandra Ferreyra, que mostraba fotos en las que se veía a su madre y su hija con un Messi adolescente.