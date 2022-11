Messi lesionado a 15 días del Mundial de Qatar 2022

Estamos a 15 días de que inicie la Copa del Mundo de Qatar 2022 y las lesiones no paran. En esta ocasión, se encienden las alarmas en Argentina pues Lionel Messi tiene una lesión que le impedirá jugar con el PSG.

Messi jugó el miércoles ante la Juventus, en la última jornada de la Champions League, disputó los 90 minutos y terminó el encuentro aparentemente sin molestias. Fue hasta que el cuerpo médico, del club parisino, determinó que el astro argentino debía descanzar por precaución y no concentrar con el equipo para el partido de este fin de semana.

El astro argentino sufre una inflamación en el tendón de Aquiles, por lo cual debe guardar reposo y someterse a nuevas pruebas la siguiente semana para revisar su evolución. Messi se perderá el partido frente al Lorient, por la liga francesa.

¿Cuánto tiempo estará fuera Messi?

Afortunadamente, la lesión de Lionel no es de tanta gravedad, el cuerpo médico del PSG, espera que con el descanso vuelva a los entrenamientos de la siguiente semana y pueda disputar el último partido ante Auxerre, para después concentrarse en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Argentina.

Partidos de la Selección de Argentina en Qatar 2022

La albiceleste forma parte del grupo C para Qatar 2022. Tendrá un partido de preparación el miercoles 16 de noviembre frente a la Selección de fútbol de los Emiratos Árabes Unidos.

Su debut en la Copa del Mundo 2022 será el 22 de noviembre y sus rivales en fase de grupos son Arabia Suadita, México y Polonia.

Argentina vs Arabia Saudita: 22 de Noviembre a las 4 am (hora de la CDMX)

Argentina vs México: 26 de Noviembre a las 13 pm (hora de la CDMX)

Polonia vs Argentina: 30 de Noviembre a las 13 pm (hora de la CDMX)

