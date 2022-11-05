Qatar 2022: Jugadores que han ganado el Balón de Oro del Mundial

El Balón de Oro de la Copa del Mundo es un reconocimiento al futbolista más determinante y que mejor jugó durante el campeonato de la FIFA, si bien, no siempre se lo lleva el jugador que gana la competición (como se verá a continuación), verdaderas figuras históricas lo han ganado en los últimos años; Qatar 2022 está muy cerca de conocer a su nueva figura.

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Los últimos ganadores del Balón de Oro de la Copa del Mundo de la FIFA

Rusia 2028 - Luka Modric: llevó a su selección a la final que disputaron en el Estadio Luzhniki ante Francia. Si bien los croatas fueron superados, se supieron ganar el corazón del mundo con su juego de mucha garra y colectividad, siendo Modric el gran estandarte y el principal motor del equipo. El croata estará presente en Qatar 2022.

Imagen, Reuters

Brasil 2014 - Lionel Messi: Probó la amargura de perder la Final de la Copa de Mundo de Brasi ante Alemania, pero supo aparecer en momentos decisivos durante la fase de grupos, primordialmente. Fue de mucha importancia para la Selección Argentinacon 4 goles y 1 asistencia a lo largo del campeonato. Messi aún tiene una cuanta pendiente que buscará cumplir en Qatar 2022.







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Sudáfrica 2010 - Diego Forlán: Fue la gran figura de Sudáfrica 2010, haciendo verdaderos golazos en la fase de eliminación. Fue altamente determinante para Uruguay y la consecución de su tercer lugar venciendo a la Selección de Alemania. Marcó 5 goles en el torneo y fue a todas luces el mejor del campeonato con un nivel superlativo.

Forlan

Alemania 2006 - Zinedine Zidane: Dio una verdadera clase de dominio del mediocampo en todo el Mundial de Alemania 2006, en general tuvo un mundial fantástico. Sumamente inteligente en la toma de decisiones con el balón en los pies, sobre todo ante Brasil. Su error ante Italia le costo posiblemente levantar la Copa del Mundo.

BERLIN - JULY 09: Zinedine Zidane (L) of France is challenged by Alessandro Del Piero of Italy during the FIFA World Cup Germany 2006 Final match between Italy and France at the Olympic Stadium on July 9, 2006 in Berlin, Germany. (Photo by Michael Steele/Getty Images)|Michael Steele/Getty Images

Corea/Japón 2022 - Oliver Kahn: Un monstruo bajo los tres palos, todo el torneo se mantuvo en un nivel altísimo. Recibió sólo un gol hasta antes de la Final ante Brasil. Un error muy claro le costó ser liquidado por Ronaldo Nazario, pero su mundial fue destacado.

YOKOHAMA, JAPAN - JUNE 30: WM 2002 in JAPAN und KOREA, Yokohama; Match 64/FINALE/DEUTSCHLAND - BRASILIEN (GER - BRA) 0:2; BRASILIEN WELTMEISTER 2002; ENTTAEUSCHUNG TORWART Oliver KAHN/GER nach dem Spiel (Photo by Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images)|Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images

Francia 1998 - Ronaldo Nazario: El fenómeno, llegó a Francia 98 como la gran figura de Brasil, el delantero marcó 4 goles y puso a su selección en la gran final ante los locales. Un malestar en su salud le impidió llegar en plena forma a la final. Pero durante el campeonato fue muy importante.

Posibles figuras de Qatar 2022

Poco a poco las grandes figuras estarán llegando a tierra mundialista… si bien el objetivo es la colectividad con sus países, ya podemos comenzar a teorizar quienes pueden ser algunos candidatos para ser la figura de Qatar 2022.

1.- Lionel Messi

2.- Karim Benzema

3.- Kylian Mbappè

4.- Neymar Jr

5.- Cristiano Ronaldo