Messi regresa al Equipo de la Temporada Ultimate EA Sports FC 26

Con el cierre de las principales ligas alrededor del mundo, EA SPORTS FC 26 y la comunidad del juego celebró a las máximas figuras de la temporada tanto en consola como en dispositivos móviles.

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Entre los nombres que más llamaron la atención destaca la presencia de varios futbolistas latinoamericanos que brillaron durante la campaña 2025-2026. El argentino Lionel Messi vuelve a formar parte del selecto grupo tras otra temporada de alto nivel, acompañado por el joven talento Nico Paz, quien continúa consolidándose como una de las promesas más importantes del fútbol internacional.

También fueron incluidos el delantero colombiano Luis Javier Suárez y el defensor uruguayo Santiago Mouriño, ambos reconocidos por sus destacadas actuaciones durante el año futbolístico.

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El anuncio del Ultimate Team of the Season ha generado un intenso debate entre la comunidad de jugadores, que ya discute en redes sociales cuáles futbolistas merecían aparecer en el once ideal definitivo. Como cada año, EA SPORTS FC convirtió el TOTS en uno de los eventos más importantes dentro del juego, impulsando desafíos especiales, cartas exclusivas y nuevas plantillas competitivas para Ultimate Team.

Además del anuncio del equipo especial, Electronic Arts también presentó la nueva edición especial EA SPORTS FC 26 ICONS Edition. Esta versión incluye un pack inicial con once futbolistas Oro de valoración 84 o superior, además de una selección especial de ÍCONOS y Héroes con media global de 91.

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La ICONS Edition permitirá elegir entre figuras legendarias del fútbol divididas por posiciones, incluyendo defensas, mediocampistas y delanteros que formaron parte de distintas campañas de FUT desde el lanzamiento del juego hasta marzo de 2026.

El evento del Equipo de la Temporada Ultimate ya está disponible tanto en EA SPORTS FC Mobile como en consolas y PC, ofreciendo nuevos desafíos, recompensas y contenido especial para millones de jugadores alrededor del mundo.