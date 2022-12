Lionel Messi rompe récord también en redes sociales

Durante muchos años, los detractores de Lionel Messi reposaron en la idea de que jamás lo verían levantar la Copa Mundial de la FIFA. Hoy, este escenario es una realidad y la imagen se ha convertido en una de las más vistas de todo el mundo.

Fue el propio astro argentino quien publicó un carrusel de fotografías en sus redes sociales. La primera de ellas lo muestra con el trofeo que se le negó durante cuatro ediciones de la máxima justa del futbol. De inmediato, la postal se viralizó y, hasta el momento en el que se redacta esta nota, cuenta con 49 millones de likes, suficientes para convertirla en la publicación deportiva con más reacciones en Instagram.

Messi, expresó toda su felicidad en su publicación

El ‘10’ de la albiceleste acompañó las fotos con un mensaje en el que manifestó su sentir tras emular lo realizado por Diego Armando Maradona, 36 años atrás.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos. ¡Lo logramos! ¡Vamos Argentina, carajo! Nos estamos viendo muy pronto”, se lee.

Entre los comentarios, destacan los realizados por celebridades y otras leyendas del deporte, como Pelé, uno de los personajes que –al igual que Messi- tienen un sitio asegurado en el debate que pretende definir al mejor futbolista de todos los tiempos. Hoy, ‘La Pulga’ llegó, además, a 400 millones de seguidores y sólo una persona lo supera: Cristiano Ronaldo.