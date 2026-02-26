Messi se abre como nunca: arrepentimientos, México y el legado de Maradona

En una charla profunda y sin filtros, Lionel Messi participó en el podcast "Miro de atrás", donde conversó con el arquero de los Tigres UANL, Nahuel Guzmán, y dejó frases que recorren tanto su vida personal como su trayectoria profesional. El actual futbolista del Inter Miami CF reflexionó sobre sus aprendizajes, sus errores y los momentos más tensos de su carrera.

Entre sus declaraciones más sinceras, destacó un arrepentimiento que poco tiene que ver con la cancha: "Me arrepiento de muchísimas cosas… ¡No haber aprendido inglés de chico!". Incluso fue más autocrítico: "Te sentís medio ignorante. Decís: 'qué boludo, cómo perdí el tiempo'".

Messi reconoció que, a lo largo de su carrera en Barcelona, tuvo oportunidades de estudiar el idioma, pero no lo hizo. Hoy, esa cuenta pendiente lo lleva a insistirle a sus hijos sobre la importancia de la educación y la preparación para el futuro.

México, Qatar y una polémica aclarada

Uno de los puntos más sensibles fue su relación con los aficionados mexicanos. "Ahí empieza un poco la bronca de los mexicanos conmigo. Y nada que ver", aseguró.

La tensión surgió tras el partido ante México en el Mundial de Qatar 2022, cuando una camiseta del Tri apareció en el suelo del vestuario argentino. El boxeador Saúl "Canelo" Álvarez interpretó el gesto como una falta de respeto. Messi explicó que en cualquier vestuario las prendas sudadas terminan en el piso de manera habitual y que fue una situación normal de partido.

También recordó la presión extrema antes de aquel duelo: Argentina había perdido en su debut y necesitaba ganar para no quedar eliminada.

"Teníamos el miedo de perder y de no pasar de ronda", confesó. Sobre el gol que marcó esa noche, fue claro: "Con el gol ese nos soltamos, nos liberamos y volvimos al principio, la foto era otra".

Además, destacó que México siempre fue un rival complicado: "México es un rival que siempre nos hizo fuerza".

El legado de Diego y la filosofía de vida

Messi también habló del impacto de Diego Maradona en su vida. "Diego rompió todas las generaciones… va más allá de cualquier cosa", expresó, reconociendo la influencia del ídolo argentino.

Para cerrar, dejó una reflexión que trasciende el futbol: "Nunca debemos dejar de disfrutar de la vida" y "Siempre es un buen día para disfrutar porque no sabemos qué pasará mañana".

Un Messi más humano, introspectivo y consciente de que, más allá de los títulos, la vida también se juega fuera de la cancha.

