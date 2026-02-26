OFICIAL: El rival de Tigres en octavos de final de la Concachampions 2026

Los Tigres de la UANL ya conocen a su rival en los octavos de final de la Concacaf Champions Cup; el FC Cincinnati de la Major League Soccer. El equipo estadounidense venció a la Universidad O&M de Dominicana con un contundente global de . Con este resultado, veremos un nuevo enfrentamiento entre Liga MX y MLS por un lugar en los cuartos de final de la competición internacional.

Te puede interesar: Este sería el PLAN B de Pumas si no logran renovar a Keylor Navas

Tras un 4-0 en suelo dominicano y un en el partido que se llevó a cabo en el TQL Stadium de Cincinnati, los pupilos de Pat Noonan sellaron su pase en la siguiente ronda del certamen y alzan la mano como un serio candidato para llegar a instancias finales. Del otro lado estarán los Tigres de la UANL, equipo que goleó al Forge FC de Canadá con un 4-1 global y que desde un inicio estuvo en la baraja de los equipos favoritos a llevarse el título de la Concacaf.

Seattle Sounders, América e Inter Miami de ese lado de la llave

Si Guido Pizarro quieren el título de la Concacaf Champions Cup tendrán primero que enfocarse en el FC Cincinnati, pero no está de más ver a los posibles rivales en las siguientes rondas. En unos hipotéticos cuartos de final podrían verse las caras con el Seattle Sounders (serie contra el Cartaginés), mientras que, en una semifinal podrían estar tanto el Club América de André Jardine o el Inter Miami comandado por Lionel Messi.

Cabe destacar que, del otro lado de la llave se encuentran equipos como Rayados de Monterrey, Cruz Azul, Deportivo Toluca y Los Angeles Football Club. De hecho, La Pandilla de Domenec Torrente y la Máquina Celeste de Nicolás Larcamón tendrán que verse las caras por un puesto en cuartos de final en una serie de pronóstico reservado.