Metallica reacciona al homenaje en Stranger Things

‘Stranger Things’ se ha convertido en uno de los fenómenos televisivos más grandes de los últimos años. Con el estreno de sus últimos episodios de la temporada 4 y gracias a su soundtrack, varias bandas o solistas de los años 80, han revivido en la actualidad. Una de esas bandas es Metallica, que agradeció el homenaje hecho por la serie con su canción ‘Master of Puppets’.

Mediante sus redes sociales, la banda de Los Angeles compartió la icónica escena en la que Eddie Munson toca la legendaria canción de 1986, junto a un emotivo mensaje.

El mensaje de Metallica

“La forma en que los hermanos Duffer han incorporado la música a ‘Stranger Things’ siempre ha sido un nivel superior, por lo que estábamos más que emocionados de que no sólo incluyeran ‘Master of Puppets’ en el programa, sino que tuvieran una escena tan fundamental construida a su alrededor. Todos estábamos emocionados de ver el resultado final y cuando lo vimos quedamos totalmente impresionados.

Está extremadamente bien hecha, tanto que, ¡algunas personas pudieron adivinar la canción con solo ver unos segundos de las manos de Joseph Quinn en el tráiler! ¿Qué tan genial es eso? Es un honor increíble ser una parte tan importante del viaje de Eddie y estar una vez más en compañía de todos los otros artistas increíbles que aparecen en el programa”, publicó la banda en sus redes sociales acompañado de la escena.

Cabe destacar que, de acuerdo a Billboard, ‘Master of Puppets’ incrementó su popularidad 400% y este mismo caso se dio con ‘Running Up That Hill’ de la artista Kate Bush, canción que fue utilizada en la primera parte de la cuarta temporada y también se instaló entre las listas de popularidad.