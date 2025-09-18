El mexicano que es es observado por el Atlético de Madrid después de ser campeón y vale solamente vale 8 millones

Obed Vargas es uno de los futbolistas mexicanos que más reflectores tiene para su futuro. Acaba de quedar campeón de la Leagues Cup con el Seattle Sounders , vale 8 millones (según Transfermarkt) y es pretendido por el Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone. El periodista Ekrem Konur, especialista en traspasos de jugadores en el mundo, confirmó el interés de los colchoneros por el seleccionado nacional de 20 años.

El atacante mexicano, a sus 20 años, fue convocado por la Selección Mexicana para ir al Mundial Sub-20. Obed Vargas y sus compañeros enfrentan en el debut a Brasil. Es recordado después de causar la desesperación de Leo Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets. Campos es originario de Alaska, pero decidió representar al equipo tricolor, por lo que también sueña con llegar a la justa que se celebrará en 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

@obed.vargas Obed Vargas comanda la Selección Mexican Sub 20, ya que es el jugador con más minutos en Primera División

“Seattle Sounders rechazó una oferta de 10 millones de dólares de Tigres este verano por el mediocampista estadounidense de 20 años Obed Vargas. Ahora hay clubes europeos rondando su interés; el Atlético de Madrid ya ha mostrado interés”, escribió el reportero en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Difícil grupo para México en el Mundial Sub20

México inicia su aventura el próximo 28 de septiembre en el Mundial Sub20. El equipo tricolor dirigido por Eduardo Arce tendrá partidos muy complicados en la primera fase. Enfrenta a Brasil en su debut, para el 1 de octubre choca contra España en el Estadio Nacional de Chile (sede del torneo). Su último encuentro del Grupo A es el 4 de octubre en el que se verá las caras contra Marruecos. Muchos de los especialistas aseguran que es el sector de la muerta.

Además de Obed Vargas, México contará con futbolistas de gran nivel. Otro de los referentes de esta selección es Gilberto Mora, el jugador de 16 años de los Xolos de Tijuana, es la actual sensación del futbol mexicana y el futuro del mismo.

Yael Padilla y Hugo Camberos de Chivas también tienen experiencia en primera división. Elías Montiel y Alexéi Domínguez son inamovibles de los Tuzos del Pachuca y de Jaime Lozano. Amaury Morales es otro de los referentes de la selección mexicana.