Benjamín Salinas considera que un mexicano puede vencer a Jon Rahm en el Mexico Open at Vidanta

Se acabó la espera, el mejor golf del mundo está en nuestro país. El Mexico Open at Vidanta es uno de los torneos más ipor del PGA Tour, en el que, además de tener a los mejores jóvenes prospectos nacionales... tendrá la participación del número uno del ranking mundial: Jon Rahm, quien conquistó el Masters de Augusta hace unas semanas.

El panorama de los golfistas nacionales en el Mexico Open at Vidanta

Benjamín Salinas habló en entrevista sobre el panorama que visualiza dentro del Mexico Open at Vidanta, donde Jon Rahm será el principal candidato a ganar el torneo. Quitarle la corona no será nada sencillo para los jóvenes prospectos del golf nacional, aún así, la confianza del Director General de Azteca es absoluta en el talento que hay en el país y no dudó en asegurar que un mexicano puede vencer en el torneo.

“Sí lo creo, a mí me preguntan y yo si lo creo; yo he visto a muchos de estos jugar y son unos cracks, son fuera de serie, tiene todo para ganarlo; y lo que muchos requieren es este fogueo. Ya vimos a José Cristobal Islas y la calidad de jugador que lo vemos, del el año pasado que jugó por primera ocasión a este, es un mundo. Yo sí lo creo, y vemos nuevos jugadores, por ejemplo, Roberto Lebrija... ese le pega más duro que todos estos, y le va acomodar el campo, yo veo muchos tientes de grandeza ahí y este es el momento para demostrarlo”, dijo Benjamín Salinas.

Benjamín Salinas también habló de lo importante que ha sido la evolución del Mexico Open at Vidanta y el crecimiento que ha tenido con todo el capital humano que involucra a los mismos golfistas que estarán presentes. “Ver materializado esto me enorgullece”, dijo el Director General de Azteca