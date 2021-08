5 mexicanos que ya no veremos en los próximos Juegos Olímpicos

Uno de los mexicanos que han representado a México en distintas ocasiones en la justa veraniega es el clavadista Rommel Pacheco, el cual anunció el fin de su carrera deportiva. Pacheco hizo una de las mejores actuaciones en su carrera en Tokyo 2020, quedando en el lugar 6 en la final de trampolín de 3 metros. Confesó que ahora se dedicará a la política ya que quiere apoyar al deporte desde esa posición.

Otro gran atleta mexicano que desafortunadamente anunció en sus redes sociales que se retira, es el gimnasta Daniel Corral. En un post de Instagram compartió este mensaje: “Me siento muy afortunado de poder hacer el último All Around de mi vida justamente en el lugar donde siempre quise: ¡En unos Juegos Olímpicos!”. Con esto, levantó sospechas de que se retiraría del mundo deportivo y no volvería a los Olímpicos.

Guillermo Ochoa se suma a la lista de deportistas que han representado a México que se retira de los Juegos Olímpicos. El portero no quería despedirse de la justa veraniega sin antes haber puesto en alto el nombre de México y llevarse una medalla a casa.

El portero mexicano lo logró junto con sus compañeros y se subieron al podio llevándose el bronce, este hecho nos hizo recordar el grato momento que se vivió en Londres 2012 cuando la Selección Mexicana olímpica de ese entonces, logró coronarse y se colgaron el oro.

Alexa Moreno al igual que Daniel Corral a través de un post en Instagram levantó sospechas ya que cerró con este mensaje su publicación: “Ahora es tiempo de al fin descansar y pensar en lo que habrá en mi futuro próximo”. La gimnasta tuvo una participación increíble, clasificó a la final y con eso se convirtió en la segunda mexicana en llegar hasta esa posición. Pese a no lograr una medalla olímpica, Alexa se mostró contenta al finalizar su participación en esta edición de los Juegos Olímpicos.

Posible retiro de la arquera mexicana

Otro posible retiro podría ser la arquera Aída Román, quien en esta edición no consiguió una presea pero en Londres 2012 cuando comenzó, ganó plata en la modalidad individual femenil. La atleta mexicana con 33 años podría no competir en París 2024.