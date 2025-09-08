¡Medalla histórica! México consigue su primer oro en campeonatos del mundo de Tiro con Arco

El equipo femenil mexicano de arco compuesto, conformado por Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo hizo historia al conquistar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco al Aire Libre, también llamado World Archery Championships 2025, celebrado en Gwangju, Corea del Sur.

Una medalla que pasará a la historia como el primer metal dorada para México en Copas del Mundo de la especialidad, el duelo final se llevó a cabo contra el equipo de Estados Unidos, que contaba con la participación de Olivia Dean, Alexis Ruiz y Sydney Sullenberger, y terminó con un resultado de 236-231 en favor de México.

Mariana Bernal, una de las figuras clave en la victoria, compartió su felicidad y orgullo por el logro: “Sabía que esto iba a suceder, que íbamos a marcar un hito, porque es nuestra primera medalla de oro en un Campeonato Mundial. Tenía la certeza de que íbamos a pasar a la historia, y deseaba performar de la mejor manera. Desde la mañana, me sentía con mucha fuerza, y estoy realmente contenta.”

Para comprender el contexto de este logro, es fundamental tener en cuenta el sólido desempeño que el equipo mexicano ha tenido anteriormente en la temporada. A lo largo de las fases de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2025, el equipo femenino, en el que hubo algunas variaciones en sus miembros, pero siempre con Becerra, Bernal y Castillo presentes, logró llegar a finales cruciales, obteniendo importantes medallas de oro en competiciones internacionales, como las celebradas en Florida y Shanghái.

