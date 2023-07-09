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Fútbol

Alineaciones confirmadas México vs Costa Rica | Cuartos de Final Copa Oro 2023

Estos son los 11 guerreros aztecas que el entrenador, Jaime Lozano, utilizará para los Cuartos de Final de la Copa Oro 2023, en el México vs Costa Rica

Selección Mexicana en Copa Oro 2023.jpg

Escrito por: Azteca Deportes

La Selección Mexicana buscará clasificarse a las semifinales de la Copa Oro. Este sábado 8 de julio, no te pierdas el México vs Costa Rica por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de las 8:00 PM (tiempo del centro de México), con la mejor narración del mundo mundial.

El conjunto que dirige Jaime Lozano arribó a esta instancia, luego quedarse con la cima del Sector B, tras un par de triunfos y una derrota en la Fase de Grupos; por su parte, los 'Ticos' fueron segundo en el C, y lograron su clasificación tras vencer por pizarra de 6-4 a Martinica.

Memo Ochoa compara a los delanteros de la Selección Mexicana

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Estadísticas México vs Costa Rica EN VIVO | Cuartos de Final Copa Oro 2023

México vs Costa Rica alineaciónes confirmadas | Cuartos de Final Copa Oro 2023

México

Portero: Guillermo Ochoa
Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo
Medios: Luis Chávez, Edson Álvarez y Luis Romo
Delanteros: Uriel Antuna, Henry Martín y Orbelín Pineda

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Costa Rica

Portero: Chamorro
Defensas: Calvo, Vargas, Watson y Valverde
Medios: Borges, Azofeifa, Alcocer, Nuñez y Campbell
Delantero: Contreras

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