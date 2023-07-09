Alineaciones confirmadas México vs Costa Rica | Cuartos de Final Copa Oro 2023

La Selección Mexicana buscará clasificarse a las semifinales de la Copa Oro. Este sábado 8 de julio, no te pierdas el México vs Costa Rica por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de las 8:00 PM (tiempo del centro de México), con la mejor narración del mundo mundial.

El conjunto que dirige Jaime Lozano arribó a esta instancia, luego quedarse con la cima del Sector B, tras un par de triunfos y una derrota en la Fase de Grupos; por su parte, los 'Ticos' fueron segundo en el C, y lograron su clasificación tras vencer por pizarra de 6-4 a Martinica.

Memo Ochoa compara a los delanteros de la Selección Mexicana

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Estadísticas México vs Costa Rica EN VIVO | Cuartos de Final Copa Oro 2023

México vs Costa Rica alineaciónes confirmadas | Cuartos de Final Copa Oro 2023

México

Portero: Guillermo Ochoa

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo

Medios: Luis Chávez, Edson Álvarez y Luis Romo

Delanteros: Uriel Antuna, Henry Martín y Orbelín Pineda

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Costa Rica

Portero: Chamorro

Defensas: Calvo, Vargas, Watson y Valverde

Medios: Borges, Azofeifa, Alcocer, Nuñez y Campbell

Delantero: Contreras

