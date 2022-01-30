México 0-0 Costa Rica | Resumen Octagonal Final de la CONCACAF

México no pudo pasar del empate frente a Costa Rica. El combinado dirigido por Gerardo Martino se quedó sin gol en el Estadio Azteca y perdió la oportunidad de quedarse con el segundo lugar del Octagonal Final de la CONCACAF, tomando en cuenta que Estados Unidos cayó en su visita a Canadá, que se escapó en la cima de la tabla.

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El empate entre México y Costa Rica

El partido tuvo emociones, con un México lanzado al frente pero que no pudo abrir el marcador, junto a un Costa Rica que a velocidad logró poner en aprietos a la zaga mexicana. Al final, ninguno de los dos pudo romper las redes y todo terminó igual. La Selección Azteca ahora se medirá a Panamá, jugando también como local, buscando dar un paso firme a Qatar 2022.

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