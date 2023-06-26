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Fútbol

Debut soñado para Jaime Lozano en la Selección Mexicana

La Selección Mexicana debutó con una gran goleada 4-0 ante la Selección de Honduras en su primer partido de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023

México celebra su triunfo ante Honduras.jpg

Escrito por: Iván Vilchis

La Selección Mexicana hizo su debut este domingo 25 de junio de 2023 contra Honduras en el Estadio NRG ubicado en la ciudad de Houston, Texas y terminó goleando 4-0. Jaime Lozano tuvo su primer partido en la Copa Oro y ha iniciado con el pie derecho la competencia.

El partido inició con grandes emociones y desde el primer minuto logró abrir el marcador, México controló de buena forma el partido para llevarse los primeros tres puntos de la fase de grupos. Por otra parte, Honduras no logró generar jugadas de peligro en el encuentro.

Gol anulado de Santiago Gimenez: México vs Honduras | Copa Oro 2023

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Así fueron los goles de México vs Honduras

México no dudó en iniciar el partido con todo al ataque, al minuto uno del primer tiempo, Luis Romo logró abrir el marcador con una gran definición con su pierna izquierda. El mediocampista se encontró con el balón en tres cuartos del terreno de juego luego de un despeje de la defensa de Honduras, por lo que controló el esférico y antes de entrar al área soltó un potente disparo cruzado.

Para el minuto 22, Luis Romo logró marcar doblete con un gran remate de cabeza con el que venció al arquero Luis López. Con su gol, se convirtió en el primer jugador en marcar dos goles en 23 minutos a la Selección de los catrachos.

Para el segundo tiempo, la Selección Mexicana siguió atacando para aumentar la ventaja. Al minuto 51, con una gran jugada colectiva y a pase de Henry Martín, Orbelín Pineda logró marcar el tercer gol con un gran disparo de su pierna derecha que dejó parado al portero de Honduras.

Por último, para cerrar la lluvia de goles, al minuto 63, Luis Chávez marcó el cuarto gol del partido tras un rebote que le quedó dentro del área y definió de tres dedos con su pie izquierdo para mandar pegado el balón al poste derecho del portero.

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