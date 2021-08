Sabe como si fuera de oro: Guillermo Ochoa

La Selección Mexicana ganó la medalla de bronce. Esta es la segunda presea que un combinado nacional de futbol se lleva una presea. Uno de los pilares para lograr la hazaña, fue el capitán del equipo, Guillermo Ochoa, quien ha sido uno de los más destacados en la historia de nuestro país, incluso con pasado europeo.

“(Estoy) contento, porque justo hoy se cumplen dos años de que regresé a México y a veces uno dice porque pasan las cosas y no se explica, pero los planes ya están marcados. Si no hubiera estado fuera chance no hubiera podido venir a unos Olímpicos”, comentó para Azteca Deportes al terminar el partido.

Entre todos sus logros con la Selección Mexicana se encuentran múltiples Copas Oro, pero este bronce tiene algo especial.

“También se lo dedico a mi sobrina, la hija de mi hermana, es un día especial. Un día lindo y contento porque regreso con mi familia con una medalla, para mi esposa, mi papá, mis hijos… que se la pongan, la puedan cargar. Sabe como si fuera de Oro. Jugar este tipo de partidos nunca es sencillo y ser medallista olímpico tampoco, pero este grupo se lo merecía”, aseguró el portero nacional.

Ochoa debutó en el futbol mexicano el 14 de diciembre de 2005. Seis años más tarde tuvo el valor de emigrar al Viejo Continente, para jugar en Francia con el Ajaccio, con un paso en el Málaga, el Granada; y en Bélgica con el Standard Lieja antes de regresar al América, el equipo de sus amores.

Con ellos, los que también se mudan o cambian de residencia son las familias. En casa esperan pacientes ante la ausencia, son los pilares que nunca se quejan y siempre apoyan a los futbolistas.

“Uno se pone a ver lo que uno ha pasado, ha luchado, lo que he buscado como profesional en todos lados, crecer, mejorar y buscar ese reconocimiento. Al final siempre se me viene a la cabeza la familia que son los que sufren atrás de nosotros en todo momento, estoy contento porque llego a casa y porque siempre trato de dar lo mejor por el escudo de México”, agregó.

México venció a Japón 3-1 en el partido por la medalla de bronce, para conseguir la medalla 73 en la historia de nuestro país.

“El triunfo es para la afición que se merecía una alegría. Este grupo viene de concentraciones largas, de estar encerrados, supimos manejar la presión y esa satisfacción nos la llevamos porque este grupo se merece esta tranquilidad”, finalizó el medallista azteca.