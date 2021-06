Horario y dónde ver en vivo México vs Rumania | Tokyo 2020

México. Comienza la Aventura de preparación de la Selección Azteca Olímpica rumbo a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 enfrentando a su similar de Rumania partido que podrás ver en VIVO por aztecadeportes.com , Azteca 7 y APP de Azteca Deportes, con el mejor equipo de analistas y narradores del mundo mundial a partir de las 12:50 horas tiempo de la Ciudad de México.



El primer partido amistoso que enfrentarán los dirigidos por el técnico nacional Jaime Lozano será de suma importancia, pues tras coronarse en el Preolímpico de Concacaf con autoridad, demostrarán el trabajo que han realizado desde que se terminó el Torneo Guardianes 2021 y volvieron a la concentración.

Las expectativa son muy grandes con respecto a los jugadores mayores de 23 años que llevarán para reforzar a la escuadra, se ha mencionado que podría llegar Diego Lainez (Betis) o Edson Álvarez (Ajax) que aunque cumplen con el límite de edad, se desempeñan de forma regular con la selección mayor que es dirigida por Gerardo Martino que disputará la final de la Liga Naciones de la Concacaf y próximamente la Copa Oro. Pero también se menciona la llegada del actual campeón de la Liga BBVA MX con Cruz Azul, Luis Romo que en este momento tiene un nivel muy alto de juego, además se menciona para la reforzar la portería al guardameta de las Águilas del América Guillermo Ochoa.

Cuándo y dónde ver en VIVO México vs Rumania

Cuándo: Sábado 5 de junio.

Hora: 12:50 pm (tiempo de centro de México).

Dónde: nuestro sitio, APP de Azteca Deportes y Azteca 7.

