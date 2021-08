¿Quién es Horacio Nava? El mexicano que compite en Marcha

Históricamente, la marcha es un deporte que le ha brindado glorias a México, y si bien Horacio Nava no ha logrado subirse al podio olímpico durante su carrera, de ninguna manera es un improvisado ya que tiene un amplio recorrido y buscará culminar su trayectoria con una medalla.

Horacio Nava vivirá sus cuartos Juegos Olímpicos en Tokyo 2020, por lo que anunció que esta será su último intento, y no solo porque considere que es tiempo de descansar; sino porque esta prueba desaparecerá del calendario olímpico para la justa veraniega de París 2024.

“Serán mis cuartos Juegos Olímpicos vividos a tope, soñando, trabajando, con buenos resultados, con resultados que quizá no nos gustaron tanto, pero llegar ahora a Tokio es algo muy importante para mí", compartió para el diario deportivo mexicano Récord.

¿Cómo inició el sueño olímpico de Horacio Nava?

Desde niño, Horacio Nava soñó con representar a México en unos Juegos Olímpicos, todo gracias a que vio al emblema de la marcha nacional, Carlos Mercenario, quien conquistó la medalla de plata en Barcelona 1992 y con ello inspiró a muchos jóvenes que buscaron seguir sus pasos.

Trayectoria olímpica de Horacio Nava

El atleta oriundo de Chihuahua inició su participación en Juegos Olímpicos en la edición de Beijing 2008, donde realizó su mejor papel al quedar en el sexto lugar; mientras que para Londres 2012 y Río 2016 se adjudicó el décimo tercer lugar.

Condición física de Horacio Nava

Pese haber tenido problemas cardiacos desde niño, pero estos se magnificaron ya cuando competía a nivel mundial; sin embargo, Horacio Nava ha sabido sobreponerse a la adversidad y superar esta condición médica, que lejos de achicarlo, le ha servido de inspiración para alcanzar su sueño de representar a México en unos Juegos Olímpicos.

“Fue algo muy fuerte, en su momento fue decisivo si seguíamos entrenando o no. Toda mi vida había hecho ejercicio, nací con una enfermedad cardiaca Wolff-Parkinson-White, temblaba, sudaba, tenía taquicardias, pero como era desde chiquito no lo asociaba a alguna enfermedad o algo malo. Me lo detectan a tres años de mis primeros Juegos Olímpicos, de mi sueño”, culminó.