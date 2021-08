Horario y dónde ver EN VIVO a Andrés Villarreal en Clavados 10 m

Los clavadistas y demás atletas mexicanos siguen brindando cuartos lugares en los Juegos Olímpicos en Tokyo 2020; sin embargo, Andrés Villarreal buscará terminar con esa racha y obtener una presea desde la plataforma de 10 metros.

Recuerda que podrás disfrutar de los clavados de Andrés Villarreal en Tokyo 2020 a partir de la 1:00 horas (tiempo del centro de México) el viernes 6 de agosto a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores y especialistas del mundo mundial.

¿Quién es Andrés Villarreal?

Andrés Villarreal estará viviendo su debut en una justa veraniega, pero lleva desde los seis años entrenando para este momento, por lo cual asegura que lo emociona de sobremanera y buscará colgarse alguna presea.

“La verdad me emociona mucho, pienso en todo lo que conlleva ser un atleta olímpico y llegar a tus primeros Juegos Olímpicos es bastante emocionante. Me visualizo compitiendo bien en mis primeros Juegos, ya ha habido deportistas que debutan con medalla y por qué no pensar en un debut con una medalla olímpica”, compartió para el diario deportivo Récord.

Palmarés de Andrés Villarreal





El oriundo de Nuevo León, Andrés Villarreal a sus 24 años de edad puede jactarse de haber ganado la medalla de oro en clavados sincronizados y una presea de plata de manera individual en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018.

Iván García

Iván García también probará suerte en la contienda desde la plataforma de 10 metros, variable que domina desde hace años, ya que ha conquistado medallas en diversos Juegos Panamericanos y una más de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012; por lo que interá subirse de nueva cuenta a un podio olímpico en esta ocasión.