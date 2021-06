Siguen problemas de Jessica Salazar para acudir a Tokio 2020

En días anteriores, la ciclista mexicana Jessica Salazar alzó la voz para protestar ante una presunta injusticia, en donde no se respetaba la plaza que había ganado para acudir a los Juegos olímpicos de Tokio 2020, algo que se le negó de nueva cuenta, ya que, la Federación Mexicana de Ciclismo (FEMCI) reafirmó la decisión que previamente había tomado el Comité Olímpico Mexicano (COM).

Tras una reunión que sostuvieron la Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Fernando Ortega, director del CODE Jalisco, Edgardo Hernández, titular de la FEMCI y Mario García, jefe de misión de Tokio 2020 se decidió que Jessica Salazar no sería la titular para competir en los Juegos Olímpicos.

Durante la junta se evaluaron los criterios que impedían que Jessica compitiera en tierras japonesas, pese a que la pedalista mexicana haya cumplido con todos los requisitos estipulados para tener su pase; a lo que Fernando Ortega aseguró que seguirán impugnando dicha decisión hasta que se revierta, ya que, tienen confianza en que Jessica Salazar sea la titular y pueda competir por una presea olímpica, así como lo ha hecho en los mundiales de su disciplina.

Se tiene contemplado que la pedalista mexicana haga el viaje a tierras japonesas, pero tendría que esperar que Daniela Gaxiola o Yuli Verdugo caigan lesionadas o se presente alguna situación externa para poder competir.

Jessica Salazar confía en sus compañeras, pero exige que se le haga justicia

“Yo nací siendo mexicana, pertenezco a las fuerzas armadas, como actual premio nacional del deporte, pido a nuestras autoridades tomen cartas en el asunto. Yo no dudo ni un pelo que mis compañeras puedan hacer un gran trabajo, pero esto es por el bien del deporte mexicano”, compartió.