Mundial Sub-17: el duro golpe para Club América desde la Selección Nacional y no por buenas razones

Club América sufre un duro golpe, pues no cuenta con ni un solo jugador convocado por la Selección Nacional de México que disputará el Mundial Sub-17 en Qatar. El conjunto de Coapa vive una triste realidad en el presente con su cantera, después de formar a grandes futbolistas a lo largo de su historia, como lo fue Cuauhtémoc Blanco, el mayor emblema del equipo azulcrema en sus 109 años .

Las Águilas no figuran en las categorías menores en este 2025, pues tampoco proporcionó jugadores para el conjunto mexicano que disputó el Mundial Sub-20 en Chile, el cual tuvo una destacada participación al lograr lo que ninguna otra selección pudo, ni siquiera Argentina .

Los convocados de la Selección Nacional para el Mundial Sub-17

La Selección Nacional disputará el Mundial Sub-17 en Qatar, el cual se disputará del 3 al 27 de noviembre de este año. El combinado azteca se encuentra en el Grupo F junto a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza. Por lo anterior, el entrenador Carlos Cariño conformó el plantel con los 21 futbolistas que él consideró como los mejores de la categoría, en el que no figura ningún elemento del América. Esta es la lista:

Porteros



Abdon Turrubiates - León

Matías Velázquez - Santos Laguna

Santiago López – Toluca

Defensas



Jhonnatan Grajales - Chivas

Michael Corona - León

José Navarro - Pachuca

Adrián Villa - Pachuca

Félix Contreras - Real Salt Lake

Ian Olvera – Xolos

Mediocampistas



Íñigo Borgio - CD Leganés

Gael García - Chivas

Óscar Pineda - Chicago Fire SC

Kenneth Martínez - FC Juárez

Alexander Hernández - León

Jorge Sánchez – Rayados

Delanteros



Luis Gamboa - Atlas

Alex Gutiérrez - Cruz Azul

José Mancilla - Pumas

Aldo De Nigris - Rayados

Máximo Reyes - Santos Laguna

Lucca Vuoso - Santos Laguna

El posible declive de la cantera del América

América tuvo una época dorada en la generación de futbolistas, pues en la década de los 90´s surgieron de su cantera grandes jugadores, que al día de hoy son considerados ídolos del futbol mexicano, como lo es Cuauhtémoc Blanco y Germán Villa, por mencionar algunos.

El despunte de las inferiores de las Águilas fue en los 2010´s, pues surgieron grandes jugadores que a la postre se marcharon al viejo continente, tal es el caso de Raúl Jiménez, Diego Laínez, Edson Álvarez y Diego Reyes.

Actualmente, en el conjunto de Coapa figuran los canteranos Ramón Juárez y Dagoberto Espinoza (quien está lesionado), aunque no son seleccionados mexicanos. En este 2025, América no proporcionó jugadores para los equipos aztecas que disputaron los mundiales Sub-17 y Sub-20, como sí lo hicieron en ediciones anteriores.