Mundial Sub-17: el duro golpe para Club América desde la Selección Nacional y no por buenas razones
El conjunto de Coapa se ha caracterizado por formar grandes jugadores a lo largo de su historia; sin embargo, este año no ha sido el mejor para su cantera
Club América sufre un duro golpe, pues no cuenta con ni un solo jugador convocado por la Selección Nacional de México que disputará el Mundial Sub-17 en Qatar. El conjunto de Coapa vive una triste realidad en el presente con su cantera, después de formar a grandes futbolistas a lo largo de su historia, como lo fue Cuauhtémoc Blanco, el mayor emblema del equipo azulcrema en sus 109 años .
Las Águilas no figuran en las categorías menores en este 2025, pues tampoco proporcionó jugadores para el conjunto mexicano que disputó el Mundial Sub-20 en Chile, el cual tuvo una destacada participación al lograr lo que ninguna otra selección pudo, ni siquiera Argentina .
Los convocados de la Selección Nacional para el Mundial Sub-17
La Selección Nacional disputará el Mundial Sub-17 en Qatar, el cual se disputará del 3 al 27 de noviembre de este año. El combinado azteca se encuentra en el Grupo F junto a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza. Por lo anterior, el entrenador Carlos Cariño conformó el plantel con los 21 futbolistas que él consideró como los mejores de la categoría, en el que no figura ningún elemento del América. Esta es la lista:
Porteros
- Abdon Turrubiates - León
- Matías Velázquez - Santos Laguna
- Santiago López – Toluca
Defensas
- Jhonnatan Grajales - Chivas
- Michael Corona - León
- José Navarro - Pachuca
- Adrián Villa - Pachuca
- Félix Contreras - Real Salt Lake
- Ian Olvera – Xolos
Mediocampistas
- Íñigo Borgio - CD Leganés
- Gael García - Chivas
- Óscar Pineda - Chicago Fire SC
- Kenneth Martínez - FC Juárez
- Alexander Hernández - León
- Jorge Sánchez – Rayados
Delanteros
- Luis Gamboa - Atlas
- Alex Gutiérrez - Cruz Azul
- José Mancilla - Pumas
- Aldo De Nigris - Rayados
- Máximo Reyes - Santos Laguna
- Lucca Vuoso - Santos Laguna
El posible declive de la cantera del América
América tuvo una época dorada en la generación de futbolistas, pues en la década de los 90´s surgieron de su cantera grandes jugadores, que al día de hoy son considerados ídolos del futbol mexicano, como lo es Cuauhtémoc Blanco y Germán Villa, por mencionar algunos.
El despunte de las inferiores de las Águilas fue en los 2010´s, pues surgieron grandes jugadores que a la postre se marcharon al viejo continente, tal es el caso de Raúl Jiménez, Diego Laínez, Edson Álvarez y Diego Reyes.
Actualmente, en el conjunto de Coapa figuran los canteranos Ramón Juárez y Dagoberto Espinoza (quien está lesionado), aunque no son seleccionados mexicanos. En este 2025, América no proporcionó jugadores para los equipos aztecas que disputaron los mundiales Sub-17 y Sub-20, como sí lo hicieron en ediciones anteriores.